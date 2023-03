Dries Verhoeven zendt live filmvoorstelling vanuit Lagos, Nigeria naar Stadsschouwburg

Dear beloved friend, het nieuwe werk van theatermaker en beeldend kunstenaar Dries Verhoeven, is een live filmvoorstelling. Rechtstreeks vanuit Nollywood, het centrum van de Afrikaanse filmindustrie, verbeelden de vlammende performers van Kininso Koncepts onze Europese angstdromen. Via een live internetverbinding richten zij zich tot ons in onze comfortabele schouwburgstoelen. Aanjagend, ontregelend en onontkoombaar, zoals de toekomst zelf.

Met groeiend ongemak las Dries Verhoeven over een toekomstige Afrikaanse vluchtelingenstroom en de verwachte geboorte-explosie in het werelddeel. “Waar gaat die gigantische groep mensen heen, in de voorspelde post-apocalyptische wereld? ”

Afrika over Europa

Verhoeven ging op onderzoek uit en nam het vliegtuig naar Lagos, Nigeria, binnenkort de grootste stad ter wereld, in een land dat uit haar voegen barst. Terwijl de problemen zich er opstapelen, trof hij er een volk aan dat blaakt van de energie en utopisch denken. De apocalyps is er duidelijk niet in fashion. Een groter contrast met de Europese bezorgdheid was nauwelijks voorstelbaar. Fantaseren de Nigerianen tegen beter weten in? Of houden wij ons in Europa juist te zeer vast aan de wereld van gisteren?

Virtuoze roadtrip

Hein Janssen zag de première van de voorstelling in ITA, gaf **** vier sterren en schreef in de Volkskrant: ’Verhoeven is een grootmeester in het bedenken van de juiste vorm bij het juiste onderwerp. (…) technisch virtuoos (…) een roadtrip over mensen die vanuit de ellende op zoek gaan naar een paradijs dat allang verdwenen is.’

Werkelijkheid op scherp

Dries Verhoeven bespeelt met zijn werk het grensgebied tussen theater en beeldende kunst. Hij zet graag de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, kunst en de alledaagse werkelijkheid op scherp. Vorig jaar onderzocht Verhoeven met The NarcoSexuals de ins en outs van seksueel drugsgebruik, een fenomeen dat vooral onder homomannen aan populariteit wint. In de Ping Pong Club naast het huis van The NarcoSexuals werd aan hem de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs uitgereikt voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de kunst in de stad Utrecht en ver daarbuiten. Studio Dries Verhoeven houdt kantoor in de Vechtclub.

Dear beloved friend, is een productie van Studio Dries Verhoeven en Kininso Koncepts.