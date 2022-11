DUIC-lezersactie: Unieke concertreeks in Gasthuis Leeuwenbergh

De muzikale wereldsterren van morgen zijn nu tijdelijk te zien in Gasthuis Leeuwenbergh. DUIC nodigt u van harte uit om op 25, 26 en 27 november deze concerten mee te komen beleven.

In een van de oudste gebouwen van Utrecht, Gasthuis Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk, is een concertzaal te vinden met een prachtige akoestiek. Hier vindt u een grote variatie muziek, van klassiek tot jazz, van wereldmuziek tot barok, van hedendaagse composities tot singer-songwriters. Het is topklasse, het is akoestisch, het is nieuw en u bent de eerste die het hoort.

Op een concertavond komen drie ensembles na elkaar op het podium, ieder met hun eigen karakter, achtergrond, stijl en virtuositeit. De presentator neemt u mee door het programma en leidt na de concerten een Q&A, een mini-talkshow met enkele artiesten.

We ontvangen u, de DUIC-lezer, met bijzondere aandacht: we bieden u een feestelijk glas bubbels aan bij aankomst. Meer informatie over deze bijzondere avonden vindt u via deze website. Daar zijn de kaarten voor 25, 26 en 27 november te koop. Met de kortingscode DUIC (CLFduic22)kunt u voor 20 euro op één avond naar drie concerten op wereldniveau. Een glaasje bubbels is bij deze prijs inbegrepen.