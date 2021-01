DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag Academie 10

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: ACADEMIE TIEN

VWO • HAVO • MAVO

Online open dagen:

zondag 17 januari, 12:00-16:00

donderdag 28 januari, 18:00-20:30

Academie Tien in Utrecht Leidsche Rijn is een innovatieve school met een eigenwijze visie op onderwijs. Een school voor mavo, havo én vwo, vanaf 10 jaar.

Leren begint bij Academie Tien met verwondering. Het stellen van vragen. Want door onszelf en de bredere context te begrijpen, kunnen we betekenis geven aan de wereld om ons heen en groeien als individu.Daarom creëert Academie Tien leeromgevingen die een afspiegeling zijn van de echte wereld. Deze visie zie je terug in de klassen en aanpak van Academie Tien. Leerlingen met verschillende talenten en achtergronden kunnen vakken volgen op verschillende niveaus, met ruimte in hun rooster voor verdieping.

Daarnaast investeert Academie Tien continu in de verdere ontwikkeling van de leraren, die vernieuwende en actuele lesprogramma’s ontwikkelen. Want als leraren groeien, krijgen onze leerlingen beter onderwijs. Zodat zij een eigen pad leren kiezen met durf, verantwoordelijkheid en een open geest om een leven lang te leren.

Bekijk hier de open dag.