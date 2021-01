DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag Anna van Rijn College

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: Anna van Rijn College

Op het Anna draait het om jou

Gymnasium • Atheneum • HAVO • MAVO

Online Open Huis

zaterdag 30 januari, 10:00-13:00

Anna van Rijn in Nieuwegein verzorgt modern onderwijs op mavo- havo- en vwo/gymnasium-niveau. Op alle niveaus kun je kiezen voor tweetalig onderwijs met een focus op internationalisering. Iedere leerling krijgt de kans om mee te doen aan uitwisselingen (van Spanje tot China!). Verder biedt het Anna van Rijn College op alle niveaus bijzondere vakken aan (Microsoft Imagine Academy, Chinees, Heel Anna bakt en veel meer!) zodat jij je talenten maximaal kunt ontwikkelen. De school biedt maatwerk, want iedere leerling mag een stukje van zijn of haar rooster zelf kiezen. Alle leerlingen werken met laptops om nog beter te kunnen differentiëren.

Op het Anna doen we er alles aan om jouw tijd op school leerzaam en leuk te maken! Nieuwsgierig? Bezoek de webinars en open huis. Anna is op 30 januari van 10.00 – 13.00 uur live en kun je met docenten in gesprek en proeflesjes volgen bij verschillende vakken.