DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag LRC

Vandaag in de spotlight: Leidsche Rijn College

Gymnasium • Atheneum • HAVO

Open dag online

Donderdag 21 januari, 15.00-20.30 uur

Het Leidsche Rijn College is een openbare school in Utrecht voor havo, atheneum en gymnasium en telt ruim 1700 leerlingen. Wij bieden goed onderwijs vanuit een sfeer van openheid en betrokkenheid. Onze leerlingen verlaten de school met een diploma én met vertrouwen: in zichzelf, de ander en de maatschappij.

Op het LRC geloven we in de kracht van de klas. Je hebt op deze school dan ook een eigen klas en een vaste mentor waarbij je altijd terecht kunt. Je volgt alle lessen samen met je klas, zo leer je de andere kinderen uit je groep goed kennen. Met je mentor heb je wekelijks gesprekken over je cijfers, maar ook over hoe het verder met je gaat. Ook leer je in de mentorlessen dingen als goed samenwerken, hoe je het beste kunt leren en plannen.

Op donderdag 21 januari van 15.00 tot 20.30 uur is de online Open Dag van het LRC. Tijdens die Open Dag kun je meelopen met een rondleiding, kun je allerlei informatie vinden over de vakken en kun je meedoen met online lessen. Kom dus vooral kijken en meedoen! De Open Lesmiddagen zijn ook allemaal online. Voor 3 februari kun je je nog opgeven; dat is een lesmiddag havo/ vwo of gymnasium van 13.30 tot 15.00 uur.

