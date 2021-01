DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag Mavo Doorn

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: Mavo Doorn voor eigenwijze kinderen

Mavo Doorn

HAVO • MAVO

Online open dag

woensdag 20 januari, 13:00-17:00 en 18:00-21:00

Mavo Doorn is een kleinschalige school voor Mavokansklas, Mavo en Havo. De leukste, kleine school van Midden-Nederland, waar voor jou veel te kiezen valt en waar jij kan meepraten over de school..

Mavo Doorn heeft ongeveer 260 leerlingen. Het team staat elke dag klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Mavo Doorn vindt het belangrijk dat jij ontdekt wie jij bent. Jij bent eigenaar van jouw leerproces. Zo ontwikkel je zelfstandigheid en zelfvertrouwen en haal jij het maximale uit jezelf. Wij zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving.

Op Mavo Doorn kies je elke periode een Talentklas. Dat kan zijn: sport, expressie, ondernemen, wetenschap & techniek of mens & gezondheid. In deze Talentklassen ontdek je wat jouw skills zijn. Vanaf leerjaar 3 krijg je het beroepsgerichte vak informatietechnologie (ITTL). Naast de gewone lessen bieden we je iedere dag flex-uren aan. Jij kiest wanneer je welke flex-uren gaat doen. Je kunt daarbij kiezen uit vakhulpuren, ICT-uren, stilte-uren of werkuren.

Mavo Doorn is een school waar je echt wat te kiezen hebt en waarbij we je al ruimte geven om je eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Lekker eigenwijs, bepaal zelf hoe jij leert!

