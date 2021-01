DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag OVMZ

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: Openbaar VMBO-MAVO Zeist

OVMZ: mavo en vmbo in het groene Zeist

Openbaar VMBO-MAVO Zeist

MAVO • VMBO

Online open dagen:

zaterdag 16 januari, 10:00-16:00

woensdag 17 februari, 14:00-18:00

Welkom op hét vmbo van Zeist en omgeving. Een school waar we jouw talent zien en begeleiden, zodat je verder kunt groeien en toffe dingen leert waarmee je verder kunt kijken OVMZ is een leergemeenschap voor verder-kijkers. Het OVMZ is een relatief kleine school met ongeveer 500 leerlingen, verdeeld over twee gebouwen.

OVMZ biedt drie niveaus van onderwijs: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (mavo). Je kunt dus onderwijs volgen op vmbo-bbl, vmbo-kbl of mavo- niveau, eventueel in combinatie met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo). Daarnaast bieden wij de Gemengde Leerweg. Een route die, zoals de naam al zegt, diverse lesstof en leermethodiek combineert. Bij OVMZ staat het ontwikkelen van jouw talenten centraal. De school biedt daarom veel extra mogelijkheden naast en in het reguliere onderwijs, om te kijken waar jouw kracht ligt.

OVMZ is een mavo & vmbo school op een prachtige groene locatie in Zeist. Een school waar we samen kennis ontdekken, maken en vernieuwen. Waar je hoofd wordt aangezet en vaardigheden kunnen groeien.

Waar denken de praktijk vormt en waar jijzelf de basis bent voor jouw volgende stappen. Waar we je talent zien, verdiepen en uitdagen. Binnen een unieke leeromgeving, in de veiligheid van kleinschaligheid.

Zodat jij de volgende stappen maakt en verder komt. OVMZ is een school waar theorie en praktijk elkaar versterken en waar je leert voorbij de grenzen van jouw diploma te kijken.

Aanmelden voor de online opendagen kan via [email protected]