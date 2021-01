DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag Trajectum College

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: Trajectum College

Kom kijken op Trajectum

HAVOkans • VMBO

Online open dagen:

vrijdag 15 januari, 18:00-20:00

zaterdag 16 januari, 11:00-13:00

Het Trajectum College is een openbare school voor vmbo, tl en havo. We bieden vmbo-onderwijs in de volle breedte: naast de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) biedt deze school ook de theoretische leerweg aan (tl). Inmiddels kun je bij Trajectum ook havo volgen.

We bieden daarbij een ruime keuzemogelijkheid uit vijf gebieden van het examenprofiel Diensten en Producten (D&P): evenementen, vormgeving, zorg, techniek en ondernemen. Tijdens de opleiding doen de leerlingen zoveel mogelijk ervaring op in de volle breedte van werk en opleiding, waardoor een bewuste keuze kan worden gemaakt voor een vervolgopleiding in het mbo of havo. We bieden maatwerkdiploma’s en zetten niet alleen in op het behalen van goede resultaten in de vorm van cijfers maar ook op het vergroten van verschillende vaardigheden.

Het Trajectum staat bekend vanwege de doordachte mix van theorie en praktijk. Het is vooral een school voor doeners. Leerlingen worden gestimuleerd om een actieve houding aan te nemen in hun eigen leerproces en door het samenwerken met mensen in de wijk en in de stad. Maar ook door verbinding te leggen tussen verschillende culturen. Het Trajectum is de eerste VO-school met het predicaat ‘vreedzame school’ en is daarmee een aantrekkelijke school in een kleurrijke omgeving.