DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag USG

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: Utrechts Stedelijk Gymnasium

Gymnasium

Online open dag

zaterdag 23 januari, 10:00-13:00

Het USG is een vooruitstrevend categoraal gymnasium met een rijke traditie waar uitstekend onderwijs wordt gegeven. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen en wij bieden veel keuzemogelijkheden. Leerlingen en docenten genieten veel ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid en wij bieden passend onderwijs in de meest ruime zin van het woord: ondersteuning en meer uitdaging waar nodig. Recht doen aan de talenten en capaciteiten van iedere leerling, is onze belangrijkste opdracht.

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium, gesticht op 4 december 1474, is één van de alleroudste scholen van ons land en verreweg de oudste van de stad Utrecht. Het is dus een categoraal gymnasium. Dat betekent dat je alleen gymnasiumonderwijs kunt volgen. Het grote verschil met het atheneum is dat je op het gymnasium de vakken Latijn en Grieks volgt. In klas 1 beginnen we met 4 uur Grieks, na de voorjaarsvakantie worden deze 4 uren gesplitst in 2 uur Grieks en 2 uur Latijn. In klas 2 en 3 heb je beide vakken het hele jaar door. Aan het einde van de 3e mag je kiezen voor één van de twee, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat je met beide talen doorgaat tot het eindexamen.

Een ander verschil met het atheneum is dat je in het eerste jaar minder lessen Wiskunde en Nederlands krijgt. Hierdoor ligt het tempo bij Wiskunde en Nederlands wat hoger.

De Open Dag van het USG vindt op zaterdag 23 januari geheel online plaats van 10.00-13.00 uur. We beginnen om 10.00 uur met een algemeen gedeelte; zorg dat je op tijd inlogt. Daarna kun je meedoen aan rondleidingen door de school.