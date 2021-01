DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag Vakcollege Maarsbergen

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: Vakcollege Maarsbergen

Leren door doen bij Vakcollege Maarsbergen

HAVO • VMBO

Online open dagen:

zaterdag 16 januari, 9:30-12:00

Vind je het leuk om praktisch bezig te zijn? Ligt jouw interesse in de techniek of bij mens&dienstverlening? Ben je op zoek naar een school waar je kunt leren door doen? Dan past Vakcollege Maarsbergen vast bij jou.

Een fijne sfeer is nodig om je veilig te voelen op school en om goed te kunnen leren. Jouw klas en jouw mentor zijn daarin heel belangrijk. Alle leerlingen hebben daarnaast goede begeleiding nodig. Maar dit hoeft niet voor iedereen dezelfde begeleiding te zijn. Samen met jou (en je ouder(s)/ verzorger(s)) kijken we waarmee en hoe we je het beste kunnen helpen.

LEREN DOOR DOEN

Bij het Vakcollege ga je je in de brugklas het eerste half jaar oriënteren in de twee Vakroutes: de Vakroute Techniek en de Vakroute Mens & Dienstverlenen. De lessen, leermiddelen en lokalen zorgen er voor dat je uitgedaagd wordt om te leren en te ontdekken. Vervolgens helpen we je bij het maken van keuzes die voor jou belangrijk zijn. Na de oriëntatie van een half jaar kun je een keuze maken voor één van de Vakroutes. Natuurlijk leer je bij ons ook in de andere vakken zoals Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook in deze lessen ben je vaak praktisch bezig.

Het onderwijs op het Vakcollege Maarsbergen is gericht op jouw toekomst. Wij leren je de kennis en vaardigheden die je nu en in de toekomst nodig hebt. Onze lessen bereiden je voor op de beroepen van morgen.

Vakcollege Maarsbergen is voor alle niveaus van het vmbo en voor havoleerlingen die graag praktisch leren. Onze school heeft een goede samenwerking met het mbo. Door deze samenwerking zijn er mogelijkheden voor een vmbo-mbo route naar het hbo.

Bekijk hier de open dag.