DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag VOLT!

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: Volt! Toekomstmakers

HAVOkans • VMBO

Online open dag

woensdag 20 januari, 15.00-21.00 uur

VOLT! is een openbare school in Utrecht, waar technologie en beroepen van morgen de leerlingen inspireren. Je kunt op VOLT! aan de slag met vmbo basis, kader, de theoretische leerweg (MAVO) en de HAVO- kansklas. VOLT! is een unieke leer- en leefomgeving waarin we samen werken aan onze toekomst. VOLT! heeft ongeveer 500 leerlingen in 22 klassen. De gemiddelde klassengrootte is ongeveer 24 leerlingen. De meeste leerlingen wonen binnen een straal van 10 kilometer gerekend vanuit de school. We hebben brede brugklassen, waarin leerlingen zitten die een vergelijkbaar advies hebben van de basisschool. Vaak zijn er vakken waar je goed in bent. Deze vakken kun je op een hoger niveau volgen. Ben je erg goed in een vak dan heb je de mogelijkheid om dit vak op een hoger niveau te volgen.

Op woensdag 20 januari van 15:00 tot 21:00 uur is de open dag van VOLT! live online te bezoeken. Helaas kunnen wij belangstellenden nu niet in het echt ontmoeten. Je kunt op de site kijken bij de verschillende vakken, vragen stellen en verder met ons kennismaken. Kijk (alvast) mee via deze link: www.opendagvolt.eu

Wij verwelkomen je graag op onze open (les)dagen, masterclasses en/of informatieavond.