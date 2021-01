DUIC serie; welke school past het beste bij je? Vandaag X11

Ben je op zoek naar de school die het beste bij jou en je kinderen past?

DUIC maakt een serie waarin iedere dag, twee weken lang, een school wordt uitgelicht en waar je informatie kunt vinden over de virtuele open dagen.

In deze serie kun je bij 13 scholen in de regio binnenkijken en de sfeer proeven door middel van toffe video’s.

Vandaag in de spotlight: X11

HAVO • VMBO

Online open dag

zaterdag 23 januari, 10:00-15:00

X11 is een school voor vmbo en havo, gericht op media en vormgeving. Dit betekent dat leerlingen die zich graag willen ontwikkelen op het gebied van vormgeven, grafisch ontwerpen of digitale media bij X11 op hun plek zijn.

X11 media en vormgeving is een school waar ongeveer 950 leerlingen onderwijs volgen. We nemen de leerling als uitgangspunt. Dat betekent dat het onderwijs is afgestemd op datgene wat je op een bepaald moment aankunt en op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.