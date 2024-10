DUIC Warming Up Festival 2024

Utrecht is warming up

Het klimaat zal een rechtstreekse, allesomvattende invloed hebben op onze levens in de komende jaren. Wat betekenen deze veranderingen? Wat kunnen we eraan doen? Ontdek het tijdens de eerste Utrechtse editie van het Warming Up Festival op 2 en 3 november in Stadsschouwburg Utrecht.

Een weekend vol kunst, muziek, (gratis) workshops en performances over het klimaatvraagstuk.

Horror | Jakop Ahlbom Company | 2 nov

Jakop Ahlbom creëert een magische wereld die in het theater niet vaak te zien is. Ahlbom is binnen de podiumkunsten aanjager van ontwikkelingen en gesprekken over duurzaamheid. Met een mix van mime, dans, slapstick, muziek, magie en visuele effecten wordt het lekker griezelen.

Crashcourse Klimaat | Sjoerd Groeskamp | 2 nov

Het klimaat is altijd aan het veranderen. Dus waarom zou het nu opeens een probleem zijn? Fysisch oceanograaf, Sjoerd Groeskamp, neemt je mee in wat er nu anders is aan klimaatverandering ten opzichte van het verleden. Hoe komt het dat mensen nu de oorzaak zijn? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering en wat valt er nog te redden? Met natuurlijk ruimte voor vragen en een discussie.

Activist Bootcamp: Actietraining | Extinction Rebellion Utrecht | 2 & 3 nov

Waarom zou je eigenlijk demonstreren? Waar komt vreedzaam demonstreren vandaan en is het wel succesvol? Stap jij ook de weg op als er ergens iets geblokkeerd gaat worden, of steun je liever van de zijkant? Mag je met jouw beroep eigenlijk wel demonstreren? Wil je weten of activisme bij je past? Kom dan naar deze actietraining!

Toekomst-lezing | Hannah Prins en Jantijn Anema | 3 nov

Hannah Prins (1997) en Jantijn Anema (1996) zijn allebei actief in de klimaatbeweging, als activist en als campaigner/onderzoeker. In 2023 schreven zij samen het boek ‘Je bent jong en je wil wat toekomst’, een pleidooi voor een crisisaanpak in de strijd tegen klimaatverandering. Het afgelopen jaar gingen zij door het hele land, van klaslokalen tot bestuurskamers, in gesprek over het klimaat. Samen met enkele gasten zorgen Jantijn en Hannah voor een wervelend theatercollege, met urgentie maar ook met een lach.

Bekijk het hele programma op ssbu.nl