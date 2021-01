Duurzaam afslanken met gratis 24/7 coaching bij Vida Vitaal

Het nieuwe jaar beginnen met het verlies van kilo’s die er ook daadwerkelijk afblijven. Klinkt goed? Het is veel haalbaarder dan je wellicht denkt. Bij Vida Vitaal in De Meern, Woerden of Leidsche Rijn werk je met je coach op een positieve en vooral duurzame manier aan je lichaam. Een goede start van het nieuwe jaar!

Stein van Spankeren biedt met Vida Vitaal een bijzonder en bewezen succesvol concept. Een afslanktraject waarbij je gratis, 24/7 persoonlijke begeleiding krijgt van een expert. En dat is hij, want Stein verloor ooit zelf veertig kilo. En tien jaar later is hij die nog steeds kwijt.

De formule? “Een drie-stappenplan met persoonlijke begeleiding. Die coaching is ontzettend belangrijk, daarom bied ik dat gratis aan bij een traject. Ik ben dag en nacht beschikbaar voor mijn cliënten.” Met maaltijdvervangers die je van alle benodigde voedingsstoffen voorzien werk je aan gewichtsverlies. “Door daarna langzaam weer op te bouwen met reguliere voeding laat je je lichaam wennen aan een gezonde leefstijl en voorkom je het jojo-effect. Als je lichaam dan weer helemaal gewend is krijg je van mij een persoonlijk voedingsschema. Met dat schema als richtlijn kun je het gewicht er ook af houden en kost het je geen moeite meer omdat je jezelf nieuwe, gezonde gewoontes hebt aangeleerd.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Volgens Stein is het belangrijk dat de motivatie en wil wel uit jezelf komen. “Zolang dat het geval is ga je gegarandeerd resultaat behalen. En nu de lockdown verlengd is hoef je ook geen etentjes en stapavonden af te slaan. Perfecte timing dus!”

Ook benieuwd of Stein je kan helpen?

Neem vrijblijvend contact op.