E-bike Xperience – hét e-biketestevent!

E-bikes voor lange toertochten, razendsnelle speedpedelecs voor naar je werk en hippe modellen waarmee je graag in de stad gaat cruisen. Je kunt ze 24, 25 en 26 februari 2023 uitproberen in Jaarbeurs in Utrecht tijdens een nieuwe editie van E-bike Xperience.

Inmiddels is de elektrische fiets niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. 50-plussers, forensen, fietsliefhebbers en de schoolgaande jeugd; ze maken allemaal graag gebruik van elektrische ondersteuning. In de afgelopen jaren waren de e-bikes niet aan te slepen en aan die vraag lijkt voorlopig geen einde te komen.

De E-bike Xperience is een van de weinige events waar je indoor elektrische fietsen van tientallen merken kunt testen en met elkaar kunt vergelijken. Want alleen op die manier kun je uitvinden welke e-bike het beste bij je past. Hoe reageert de motor op de pedaaltrappen, hoe wendbaar is de e-bike in de bochten en hoe goed zijn de remmen? Je ontdekt er ook de nieuwste modellen en de laatste technische snufjes. Elk jaar is er op e-bikegebied weer een wereld te ontdekken.

®Bosch E-bike Parcours

Het kloppende hart van de Xperience is het grote ®Bosch E-bike Parcours, dat door twee hallen slingert, en het ®Bosch Speedpedelec Parcours. Met een lengte van circa 1,5 kilometer is dit het grootste indoor e-bike-parcours van Nederland. Niet gehinderd door weer of wind kun je er comfortabel de modellen van je keuze uitproberen. Langs het parcours zijn de stands van fiets/e-bikemerken te vinden, de exposanten geven daar graag antwoord op al je vragen.

E-bike van het Jaar

Vrijdagochtend 24 februari is het moment suprême van de verkiezing van de Fiets/E-bike van het Jaar, een initiatief van de RAI Vereniging. Een jury maak dan de winnaars bekend in zeven categorieën, waaronder de E-bike en de Speedpedelec van het Jaar. Uiteraard kunnen de bezoekers de winnende modellen bewonderen op de beurs.

Fiets en Wandelbeurs



Na de aankoop van een elektrische fiets, wil je er natuurlijk ook graag mee rijden. In de eigen omgeving, maar ook daarbuiten. De Fiets en Wandelbeurs biedt volop inspiratie voor nieuwe routes en fietsbestemmingen. Met een ticket voor de Xperience, heb je ook toegang tot de Fiets en Wandelbeurs, en omgekeerd.

Profiteer van extra korting

Lezers van DUIC profiteren van extra korting op tickets in de voorverkoop. Bestel je tickets via hicle-events.com/duic. Alvast veel testplezier toegewenst!