E-chopper huren in Oost-Nederland?

De Trending activiteit van 2021 in Utrecht en de rest van de Nederland, dat is het E-chopper rijden. De E-chopper tour is Corona proof en perfect als activiteit voor stoere vrijgezellenfeesten, bedrijfsfeesten, families en stelletjes.

Wanneer je de gave E-chopper boekt, krijg je er een mooie route bij zodat je niets mist van de prachtige omgeving. Verkeerd rijden is er niet bij want de route is op basis van herkenningsplaatsjes en dat kan gewoon niet missen.

Hoe lang je de E-chopper wilt huren is aan jou. Dit kan voor 1, 2 of 3 uur. Er wordt een volle accu meegegeven, zodat je zonder zorgen kunt genieten. Iedereen die een E-chopper wil besturen moet in het bezit zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs.

Tekst loopt door onder afbeelding

Het Schwarzwald in Rijssen is dé locatie voor het huren van E-choppers. De beste prijs-kwaliteitverhouding, een mooie route in de bosrijke omgeving en een grote voorraad aan E-choppers zorgen ervoor dat zowel kleine als grote groepen bij Het Schwarzwald aan het juiste adres zijn.

Voor meer informatie of voor het reserveren klik op de volgende link E-chopper huren Rijssen of neem contact op via onderstaand telefoonnummer.

Beleef’t E-chopper rijden bij Het Schwarzwald Rijssen!

Het Schwarzwald

Markeloseweg 115

7461 PB Rijssen

0548-518505