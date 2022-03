Een beter leven voor álle bewoners van Utrecht? Stem Partij voor de Dieren!

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die voor de belangen van de planeet en ál haar bewoners opkomt. En die focus is verrassend veelzijdig. De Partij voor de Dieren wil de leefbaarheid van de stad Utrecht voor mens en dier verbeteren. Help je ons mee?

Waarom stemmen op de Partij voor de Dieren?

Een stem op de Partij voor de Dieren is een stem voor een socialere, groenere, diervriendelijkere, milieuvriendelijkere en een klimaatvriendelijkere gemeente. Wij willen geen eeuwige groei van de stad ten koste van de leefbaarheid, we willen dat mensen die het moeilijk hebben aan boord blijven én dat iedereen mee kan blijven doen. Wij vinden dat alles wat écht van waarde is bescherming verdient tegen economisch gewin op de korte termijn. We hebben een ecocentrale visie. Daar zijn we uniek in.

In Utrecht merken we steeds meer negatieve gevolgen van hoe de mens met dier, milieu en natuur omgaat. Als we huizen bouwen, wegen aanleggen, of het groen onderhouden moeten we rekening moeten houden met de dierlijke bewoners van de stad. Een insect kan niks te eten vinden als de oevers van de singels gelijktijdig gemaaid worden en een vleermuis heeft niks aan een boom die ‘s nachts verlicht wordt. Dieren en groen komen in de stad in de knel als we niks doen.

Waar maakt de Partij voor de Dieren zich hard voor?

We willen de biodiversiteit sterker maken. Dat houdt in: het groen dat er is beschermen en behouden en veel meer groen toevoegen in en rond de stad. We willen dieren de ruimte geven die ze nodig hebben om goed in en rond de stad te kunnen leven.

Wij willen een klimaatneutrale gemeente in uiterlijk 2030; een gemeente die op duurzame energie draait en aardgasvrij is. Daarbij willen we inwoners helpen met energie besparen en het isoleren van hun woning. De gemeente ondersteunt hierbij de mensen die het nodig hebben.

We willen ook betaalbare en duurzame woningen, ruim baan voor fietsers en voetgangers en meer aandacht voor plantaardig voedsel. We willen autogebruik en zwerfafval terugdringen, racisme en discriminatie aanpakken, en we hebben nog veel meer plannen!

De afgelopen jaren heeft de Partij voor de Dieren veel bereikt!

We hebben de afgelopen acht jaar veel voor elkaar gekregen om Utrecht mens- en diervriendelijker te maken en te houden. En we willen nog meer doen!

We hebben de afgelopen jaren veel kunnen doen voor dier, milieu en natuur. We hebben tal van onderwerpen op de gemeentelijke agenda gekregen: aanpakken van de jacht (zoals op katten, knobbelzwanen, vossen, spreeuwen, hazen en konijnen!), én het terugdringen van het gebruik van dieren bij evenementen.

We hebben een herplantplicht voor elkaar gekregen: voor elke gekapte boom moet er minstens een terugkomen, en we hebben de kap van veel bomen weten te voorkomen.

We zorgden ervoor dat Utrecht de klimaatcrisis uitriep. Niet iets om heel blij mee te zijn, maar het zorgde er wél voor dat de klimaatcrisis eindelijk met urgentie op de agenda is komen te staan. We zorgden voor een verbod op reclame in de openbare ruimte voor producten die gebruik maken van fossiele brandstoffen (zoals een vliegreis of benzine).

Maken we samen Utrecht nóg mooier?

Hopelijk kunnen we samenwerken aan een nóg mooier Utrecht. Met meer zetels in de gemeenteraad kunnen we veel meer doen voor mens en dier! Onze kandidaten staan te popelen om (verder) aan de slag te gaan. En dat vanuit het idee: alle kleine beestjes helpen! Meer weten over ons verkiezingsprogramma?