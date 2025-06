Een duurzaam groendak aanleggen in gemeente Utrecht nu met flinke korting!

Voordelig een duurzaam dak

Woon je in de gemeente Utrecht? Profiteer van flinke korting of zelfs een gratis groendak via de duurzame daken inkoopactie van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Ga direct naar de actiepagina.

Dankzij subsidie van de gemeente kun je al een groendak laten aanleggen vanaf €23,50 per m². Heb je een U-pas? Dan kun je zelfs gratis of bijna gratis een groendak krijgen. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat én je wooncomfort.

Waarom een duurzaam dak?

Een duurzaam dak heeft, naast dat het voor een mooi uitzicht zorgt, veel voordelen. Een groendak koelt de woning op hete dagen en voorkomt wateroverlast bij hevige regenval. Daarbij wordt de natuur er natuurlijk ook beter van.

Kies jouw type groendak

Er zijn drie soorten duurzame daken waar je uit kunt kiezen. Allemaal dragen ze bij aan een groenere stad:

– Biodivers bloemendak: kleurrijk en aantrekkelijk voor bijen en vlinders, bloeit tot 10 maanden per jaar.

– Biobased en circulair groendak: volledig natuurlijk en plasticvrij, met o.a. kurk, jute en Nederlandse schapenwol .

– Natuurlijk sedumdak: met gezonde bodem en natuurlijke kringloop, houdt water goed vast en vraagt weinig onderhoud.

Groene daken zijn te combineren met zonnepanelen. Deze zorgen ervoor dat zonnepanelen beter presteren, doordat het dak koeler blijft. En je dak gaat ook nog eens langer mee.

Samen inkopen = samen besparen

De NMU organiseert deze inkoopactie samen met drie duurzame leveranciers: Dakbloemenweide, Earthkweek en Groendak. Daardoor krijg je scherpe prijzen, deskundig advies én een factuur die het aanvragen van het juiste subsidiebedrag makkelijk maakt.

Je kunt kiezen voor een volledige aanleg door professionals, of (bij sommige daken) zelf aan de slag. De actie geldt voor alle inwoners in de gemeente Utrecht.

Subsidie én U-pasvoordeel

De gemeente Utrecht biedt subsidie aan voor duurzame daken. Hoe hoger de biodiversiteit en het waterbergend vermogen van je dak, hoe hoger de subsidie.

Met een U-pas is de vergoeding nog aantrekkelijker: afhankelijk van het soort dak betaal je niets of slechts een klein bedrag. De kosten voor een bouwkundige check van je dak worden ook vergoed.

👉 Lees meer en meld je aan via het Servicepunt Duurzame Daken