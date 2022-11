Een duurzaam Utrecht voor iedereen; ook voor inwoners met minder geld

Wat hebben Utrechters die wat minder geld hebben nodig om duurzaam te leven? Die vraag was het startpunt voor Ineke Malsch waaruit het project Duurzaam Utrecht 2030 is voortgekomen. En er zijn al concrete resultaten; zo gaan vrijwilligers bij bewoners thuis langs om energieadvies te geven, worden bewoners zonder tuin aan mensen met een tuin gekoppeld en loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor het subsidiëren van biologische boodschappen.

De gemeente Utrecht doet al een hoop om in 2030 klimaatneutraal en duurzaam te zijn maar er kan nog een hoop gebeuren, zo meent Malsch. “Er zijn al een hoop potjes en regelingen, maar die komen niet altijd terecht bij bewoners die een smalle beurs hebben.” Vorig jaar ontstond het idee om juist met deze mensen in gesprek te gaan over duurzaam leven, zodat alle bewoners kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen en het klimaatbeleid ook eerlijker werkt voor alle mensen.

Malsch is een van de kartrekkers van Duurzaam Utrecht 2030, zoals het project waarbij Utrechters met weinig geld mee kunnen doen aan het verduurzamen genoemd is. “We zijn met studenten van de Hogeschool Utrecht langs tal van buurthuizen in de stad geweest om in gesprek te gaan met bewoners. We vroegen hoe ze over duurzaamheid dachten, wat ze er al aan doen en wat ze nodig hebben om mee te werken aan een duurzaam en klimaatneutraal Utrecht.” Uit de tientallen gesprekken die ze voerden kwam naar voren dat veel mensen al bezig zijn met het thema, maar dat er ook nog een hoop winst te behalen is.

Coalitie om te helpen

Met Duurzaam Utrecht 2030 willen de initiatiefnemers de gemeente Utrecht en andere overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven samenbrengen om zo burgers te helpen in het verduurzamen. Malsch: “We gaan uit van wat bewoners ons vertellen nodig te hebben, en daar zoeken we een coalitie bij van bedrijven en organisaties die kunnen helpen. Nu we al maanden bezig zijn zien we dat het echt steeds meer gaat leven, steeds meer organisaties willen helpen om bewoners te ondersteunen.”

Daar zijn ook al concrete resultaten bij behaald. Er zijn verschillende bijeenkomsten gehouden en workshops gegeven. Ook worden bewoners die geen tuin, maar wel groene vingers hebben, gekoppeld aan Utrechters met een tuin maar die niet van tuinieren houden. Zo kan de tuinier een groentetuin bijhouden in de tuin van een ander. Ook gaan vrijwilligers langs bij bewoners om simpele energietips te geven, zoals het plakken van radiatorfolie en tochtstrips. “De gemeente Utrecht doet dit ook met de Energiebox, maar daarvoor is ondertussen een wachtlijst van een jaar. Wij willen voor de kerst al bij mensen langsgaan”, vertelt Malsch. “Ook loopt er een onderzoek om te kijken of we gesubsidieerd biologische boodschappen kunnen aanbieden.”

Tijdens de Mantel van Sint Maarten, op 11 november in de Domkerk, presenteert Duurzaam Utrecht 2030 wat er afgelopen maanden allemaal gedaan is en richten ze hun blik op de toekomst om te kijken hoe het project verder gaat. Malsch: “Samen kunnen we het mogelijk maken.”

Meer informatie over Duurzaam Utrecht 2030 of zelf een steentje bijdragen? Kijk op de website duurzaamutrecht2030.nl of spreek ons 11 november aan in de Domkerk.