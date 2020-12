Een evenement organiseren in 2021?

Helaas was 2020 niet het evenementenjaar dat we hadden gehoopt. Door het Corona-virus konden veel evenementen niet of niet in de oorspronkelijke vorm doorgaan. Utrecht is normaliter een stad van publieksevenementen, klein en groot, van wandeltochten tot muziekfestivals.

Ondanks de harde lockdown waarin we ons nu bevinden, hopen we in 2021 weer evenementen met elkaar te kunnen organiseren en bezoeken. Uiteraard binnen de dan geldende maatregelen.

Steuntje in de rug

Partijen die plannen hebben om in 2021 een evenement te organiseren in de Domstad, kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het evenementenfonds Utrecht (EFU). Het gaat om een incidentele bijdrage, waarbij sprake moet zijn van minimaal 50% cofinanciering. Een aanvraag indienen kan t/m 31 januari 2021.

Wat voor soort evenementen?

Dit kan gaan van grote internationale evenementen als King of the Court tot kleinschalige initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en inclusiviteit. Het belangrijkste criterium is dat het evenement bijdraagt aan de identiteit van Utrecht als stad van gezond stedelijk leven voor iedereen.

Meer informatie of een aanvraag doen?

Meer informatie of een aanvraag doen? Kijk dan hier