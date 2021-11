Een gezondheids-APK doe je gewoon thuis

Gezond leven: iedereen wil het graag en toch struggelen we er vaak mee. Herkenbaar voor Wouter Arts (47), die zijn gezondheid eens besloot te testen.

“Ik werk lange dagen en mijn vrouw ook, dus we belonen onszelf graag met een wijntje en kaasje.” Natuurlijk zou Wouter liever de trap op vliegen zonder buiten adem te raken en met zijn zoons enthousiast voetballen. Maar wat hij zich vooral steeds vaker afvraagt, is of zijn leefstijl gezondheidsrisico’s met zich meebrengt die hij nu nog niet merkt.

“Ik ben me ervan bewust dat gezond leven niet alleen voor nu is. Nu voel ik me goed, maar hoe is dat over tien of twintig jaar?” Om meer inzicht te krijgen in zijn gezondheid, gaat Wouter op zoek naar een gezondheidstest.

“Zo ontdekte ik de thuistests van Directlab Online. Deze kosten geen rib uit je lijf en je kunt ze zelf uitvoeren. In een officieel laboratorium zou mijn bloed daarna binnen drie dagen onderzocht worden. De perfecte manier om erachter te komen hoe het nu echt met mijn gezondheid gesteld is.”

Pijnloos

Wouter krijgt het testpakket thuisgestuurd en gaat met de instructies meteen aan de slag. Met een handig apparaatje haalt hij zelf bloed uit zijn bovenarm. “Dat lukte met één hand en deed niet eens pijn. Ideaal.”

De uitslag komt drie dagen later met een duidelijke uitleg erbij. Wouter hoeft zich niet meteen ernstig zorgen te maken. Zijn LDL-cholesterol en bloedsuiker zijn wel licht verhoogd en kunnen in de toekomst tot problemen leiden.

Hij krijgt er direct een verstandig advies voor de vervolgstap bij. “Zo’n eyeopener heb je soms gewoon nodig. Ik neem nu vaker de tijd om zelf gezond te koken. Na het eten plof ik niet gelijk op de bank, maar ga ik samen met mijn vrouw een blokje om. Zo heeft mijn gezondheidstest op ons allebei een positief effect!”

Medische gezondheidstest

De thuistests van Directlab Online zijn officiële medische tests zoals bij de huisarts. De zelf afgenomen monsters gaan naar een professioneel laboratorium voor onderzoek. De uitslagen hiervan worden beoordeeld door specialisten en gaan gepaard met een advies voor de verstandigste vervolgstap.

Een test van Directlab Online is verkrijgbaar zonder indicatie of verwijzing en de uitslag volgt binnen drie werkdagen. Directlab Online is geaccrediteerd en wordt ondersteund door onder meer het National eHealth Living Lab, SAN Centra voor Medische Diagonostiek en nationale accreditatie-instantie RvA.

