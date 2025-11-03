Eén groot feest bij de bingo van Camping Ganspoort

Ja lieve mensen, donderdag 20 november is het weer zover: live bingo! Kom je ook gezellig meespelen met de bingo en lekker een moppie zingen? Carola Kraaij zorgt voor de meezingerts en assistente Chanasja deelt kittige prijzen uit!

De inloop is vanaf 20.00 uur en om 20.30 uur gaan we los. Een hele avond pret voor iedereen voor maar 15 eurootjes (inclusief drankje, wat lekkers en bingostift!)

Wat wil een mens nog meer in deze barre tijden?