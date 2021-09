Een industrieel woonhuis aan het water, met een bootje toe!  

Utrecht heeft met haar grachten ons hart gestolen. De grachten en de werven maakt Utrecht zo bijzonder. Sfeervol, knus en authentiek. Het is zelfs UNESCO Wereld Erfgoed. Als je in Utrecht gaat wonen, wil je natuurlijk genieten van deze bijzondere grachten.

Cadeau

Maar een huis bemachtigen is in deze woningmarkt al moeilijk genoeg. Laat staan dat er dan nog wat overblijft om een bootje te kopen om door deze grachten te varen. CADEAU! Dan is dit nu je kans! Als je deze woning koopt, dan krijg je een opblaasboot met elektromotor. Zo geniet je op en top van alles wat Utrecht te bieden heeft.

Nou is een boot die je cadeau krijgt natuurlijk niet de reden om een huis te kopen, maar het maakt het natuurlijk wel leuker. De woningmarkt is al stressvol en deprimerend genoeg. De prijzen in Hoograven zijn met 20% gestegen afgelopen jaar.

Tekst loopt door onder afbeelding

Duurzaam woonhuis

Een comfortabele jonge woning, maar wel een woning met veel sfeer. Een industrieel karakter. Zo heb je wel de lusten van een oude woning, maar niet de lasten. Dit huis is heel erg duurzaam. Op de begane grond en de 1e verdieping is de woning voorzien van vloerverwarming. De woning heeft een zonneboiler, 20 zonnepanelen en een warmte terug winsysteem. Het verbruik is dus zeer minimaal.

Tekst loopt door onder afbeelding

Grappig, afgelopen jaren hebben de zonnepanelen aanzienlijk meer opgebracht dan dat er verbruikt wordt. Hoe fijn is dat? Een besparing van € 100,- per maand, betekent ca. € 50.000,- aan hypotheek. En heb je de zolder al gezien, wat een mega ruimte hè? Je zou aan de voorkant ook nog een dakkapel kunnen plaatsen. Dan krijg je nog meer ruimte in deze woning. Voor de huidige bewoners is de zolder een van de lievelingsplekken. Een lichte ruimte, waar ze kunnen werken, maar het is ook in gebruik als hobbyruimte. Door alle knieschotten en de op maat gemaakte kasten is hier voldoende opbergruimte.

Tekst loopt door onder afbeelding

Een hippe stoere stadswijk

Oud-Hoograven is een populaire sfeervolle en kindvriendelijke wijk. De woning ligt op het oude fabrieksterrein. Langs de Vaartsche Rijn was veel bedrijvigheid: fabrieken en verschillende ambachten. Je ziet vanaf de Neerlandiakade tot aan Ledig Erg nog enkele Monumentale panden die de sfeer van vroeger weergeven. Stoer en stedelijk aan het water met alle voorzieningen binnen handbereik.

Tekst loopt door onder afbeelding

Als je aan komt lopen zie je het direct. Bar & Bistro Op Zuid, zal je nieuwe favoriete restaurant zijn. Je zit hier heerlijk aan het water en de gastheer laat je je hier echt thuisvoelen. Om de hoek vind je een grote kringloop winkel. Hoe handig en duurzaam is dat? Fiets je door, dan kom je bij het hippe Rotsoord. Toffe restaurants en zelfs een Rooftopbar. Het voelt heel werelds aan. Een beetje zoals het Meatpacking district in Kopenhagen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Ben jij op zoek naar een nieuw huis? Bekijk ons aanbod