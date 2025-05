Een regenton samen met de buren: ‘Het zorgt voor verbinding en aanspraak’

In een groot appartementencomplex ontstaat een goede band met de buren vaak niet vanzelf. Maar sinds de komst van een bloeiende geveltuin met daarin twee regentonnen, hebben bewoners van het voormalige AZU-zusterhuis aan de Catharijnesingel een gezamenlijk project: het appartementencomplex mooi groen houden. Een van die bewoners is Jitske: “Als je de plantjes water geeft, heb je ook heel veel aanspraak.”

Nieuw groen

“Toen ik hier net kwam wonen, vroeg mijn buurman of ik mee wilde werken aan een geveltuin. Ik dacht daar toevallig zelf al over na, dus dat kwam perfect uit. We deden de aanvraag bij de woningbouwvereniging en de gemeente, verder werd het voor ons geregeld. Ze hebben de grond uitgegraven, twee regentonnen neergezet en plantenrekken geplaatst tegen de gevel. De woningbouwvereniging gaf ons budget voor planten. Vroeger was dit zusterhuis helemaal begroeid met klimop; op deze manier brengen we het groen weer een beetje terug. Dat vind ik een mooi idee.”

Geregeld door de gemeente



“Wij hoefden zelf dus weinig te organiseren en ook niet met buren in gesprek over wie wat zou betalen. Ook de aansluiting van de regenton werd door de woningbouw geregeld. Het onderhoud van de tuin en de ton doen we wel gewoon zelf.”

“Met het regenwater uit de ton geven we de geveltuintjes water.”

Samen met de buren



“Met een of twee goede regenbuien zitten de tonnen al vol, want ons grote dak vangt veel regenwater op. Met de opgevangen regen geven we de geveltuintjes water. Als het echt lang droog is in de zomer en de ton leegstaat, halen we water uit de singel. We hebben een appgroepje met een paar bewoners om te melden dat de plantjes zijn gedaan, of om af te stemmen wie het tijdens de vakantie doet. We werken ook weleens samen in de tuin en als je eenmaal bezig bent, heb je ook heel veel aanspraak. Nieuwe buren komen zich voorstellen of gewoon zomaar, even voor een praatje. In dit huurcomplex wonen mensen met heel diverse achtergronden, daarom is die verbinding extra fijn.”

Door water op te vangen met een regenton, kun je veel kostbaar drinkwater besparen. Ook legt het minder druk op het riool doordat je het water even opslaat. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er ernstig watertekort dreigt. Als er niets gebeurt, is er in 2030 in heel Nederland een tekort aan drinkwater.

Ook nu al is er op piekmomenten regelmatig niet genoeg drinkwater in sommige regio’s. Om die reden is het belangrijk dat we anders omgaan met water. Met opgeslagen regenwater kun je bijvoorbeeld de auto wassen, de planten water geven en de tuin schoonmaken. Dat scheelt al heel wat! Extra fijn is dat je planten veel gezonder zijn met regenwater. Kraanwater bevat namelijk kalk en daar kunnen planten en bloemen niet goed tegen.

