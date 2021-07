Een toffe openstaande vacature bij Sipr als Junior Content Marketeer

He jij! Op zoek naar een nieuwe baan? Bij Sipr staat een toffe vacature open.

Is online jouw tweede natuur, of beter nog jouw eerste? Volg jij alle Social Media ontwikkelingen op de voet en wil je ervaring opdoen bij een online marketingbureau gespecialiseerd in content marketing?

Wij zijn op zoek naar een junior content marketeer om ons team te versterken.

Vette content maken én op de juiste manier verspreiden. Het marketinglandschap schuift al geruime tijd op, waarbij relevantie belangrijker is dan ooit. Technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden om relevante content bij de gewenste doelgroep te krijgen; op het juiste moment op de juiste plek. Binnen ons team is dit precies wat jij gaat doen. Als content marketeer ga je aan de slag met het maken van content zoals artikelen, social media berichten met bijpassende visuals en denk je mee over concepten voor klanten.

We brengen je graag alle ingrediënten bij die nodig zijn om als content marketeer de juiste keuzes te maken. Door deze vervolgens in de praktijk uit te voeren ontwikkel je je skills op het gebied van online marketing. Je gaat werken voor mooie en diverse klanten met uiteenlopende vraagstukken; van opzichzelfstaande Social Mediacampagnes tot uitgebreide contentmarketingstrategieën.