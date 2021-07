Sipr held gezocht, openstaande vacature als Junior Digital Marketeer

Kan jij strakke campagnes opzetten die leiden tot een goede conversie?

Heb je affiniteit met e-commerce en is het logisch voor jou om resultaten zichtbaar te maken in een overzichtelijk dashboard, waardoor jij onze klanten kan adviseren over de juiste vervolgstappen?

Sipr is op zoek naar een junior digital marketeer!

Om onze klanten te helpen bij hun digitale transformatie zijn wij op zoek naar een Junior Digital Marketeer die niet alleen gevoel heeft voor alle digitale platforms, maar ook comfortabel is om in de technische uithoeken van de platforms te duiken, om zo strakke en uitgekiende campagnes op te zetten met een goede conversie tot gevolg. Daarnaast heb je affiniteit met e-commerce en is het logisch voor jou om resultaten zichtbaar te maken in een overzichtelijk dashboard. Hierbij laat je niet alleen cijfers zien, maar je analyseert deze om te bepalen wat de volgende stappen zijn. Een adviserende rol is hier dus ook zeker onderdeel van.

Verder ben je enthousiast en servicegericht naar onze interne en externe klant.

De volgende platforms bieden voor jou geen grote geheimen:

Facebook Business Manager

LinkedIn Campaign Manager

Google Marketing Platform

Google Merchant Center

WooCommerce

Power BI

Photoshop

Dit vragen wij van jou

Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan als Digital Marketeer

Je hebt een HBO/WO opleiding afgerond in de richting Marketing/Communicatie

Je bent (bijna) een specialist op het gebied van bovengenoemde relevante tools

Je bent in staat jouw constatering te onderbouwen met data en genereert zo nieuwe inzichten

Je ziet kansen en weet deze te vertalen

Je weet hoe je een merk online neerzet en hoe je verschillende doelgroepen moet bereiken

Dit krijg je daarvoor terug

Een salaris dat overeenkomt met jouw kennis en kunde

Een leuke functie binnen een dynamische omgeving

Elke dag beter worden in wat je doet (en leuk vindt!) en zodoende meegroeien met de organisatie

Ervaring met verschillende type bedrijven en branches

Ruimte voor persoonlijke groei

Onwijs leuke collega’s (behalve die ene)

Over ons

Sipr is een jong digitaal marketingbureau in Utrecht dat voor haar opdrachtgevers de toon weet te zetten. We zorgen niet alleen voor de juiste tone of voice, gericht op de doelgroep, maar weten deze doelgroep ook te raken. Wetend dat een online strategie niet op zichzelf staat, bekijken we onze klantvragen altijd als onderdeel van een groter geheel. Zo werken we bij een vraagstuk altijd met meerdere disciplines samen om tot het beste resultaat te komen. Daarnaast zorgt Sipr ervoor dat tijdens het uitvoeren van de opdracht de klant hier ook wijzer van wordt en digital een nog beter ontwikkeld onderdeel wordt van de interne organisatie.

Enthousiast?

Stuur jouw CV en originele motivatie aan: [email protected]

Heb je nog vragen over de vacature of over Sipr?

Bel ons dan op 030 – 2006028.