Een unieke gebeurtenis in de paardensport: de eerste editie van de CSI Houten

De internationale springconcours vindt van 12 tot en met 15 augustus plaatst op de Zilfia’s Hoeve. De manege is sinds 1971 gevestigd in Houten. Met trots organiseren zij samen met Anemone Horsetrucks dit evenement.

CSI staat voor ‘Concours de Saut International’ en het aantal sterren verwijst naar de hoogtes van de parcoursen en het prijzengeld dat verdeeld wordt onder de prijswinnaars. De deelnemers die aan start komen kunnen uit alle landen van de wereld komen.

Vier dagen lang is er van alles te beleven op de Zilfia’s Hoeve in Houten. Met een groot deelnemersveld staat de sport voorop. Verschillende wedstrijden worden gehouden met als hoogtepunten donderdag en vrijdag om 17.00u een indrukwekkende rubriek, zaterdag om 17.30u de finale van de medium tour en zondag om 14.30u het uitreiken van de Grote Prijs van Houten.



Geen interesse in paardensport? Niet getreurd: CSI Houten biedt voor ieder wat wils! Een mooi en gezellig evenement met een heuse smoothie- en cocktailbar en stands om te shoppen. Kinderen kunnen buiten spelen op de speelplaats of een bezoek brengen aan de pony’s. Het middelpunt van Zilfia’s Hoeve, Grand café Tante Fie, zorgt voor de smaaksensaties. Of laat het verzorgen door Frans van Wieren. De chef-kok en oud-eigenaar van Chez Jacqueline staat gedurende het evenement in de keuken van het pop-up restaurant.



Het evenement is toegankelijk voor jong en oud. Er is voor iedereen een zitplaats geregeld en een eigen picknickkleed om op te zitten is ook toegestaan. Om toegang te hebben voor het evenement is een volledig vaccinatiebewijs of negatieve test van www.testenvoortoegang.nl nodig.



Kijk voor meer informatie op de website van Zilfia’s Hoeve of CSI Houten.