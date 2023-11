Een verkiezingsspecial voor en door ‘Utreg’ en een podium voor nieuw talent

Naast de reguliere theatervoorstellingen biedt Stadsschouwburg Utrecht ook bijzondere nieuwe performances en (muzikale) kennissessies aan. Ontdek het talent van de toekomst op bijzondere locaties bij ‘The Future is Now’, en pak je kans op 20 november door het gesprek aan te gaan met ‘Uteregse’ politici bij ‘Utrecht Kiest’. Liever meer weten over de muziek van dit moment? Kom dan luisteren bij de Luisterbar op 11 december.

Utrecht kiest – Van de Dom tot het Torentje | Thomas Hoogendoorn, Teun van den Elzen e.a. | 20 november

Stadsschouwburg Utrecht presenteert de verkiezingsspecial ‘Utrecht kiest – Van de Dom tot het Torentje’. Want hoewel Den Haag hemelsbreed slechts 70 kilometer van Utrecht ligt, lijkt de Haagse realiteit verder verwijderd van het dagelijks leven aan de Oudegracht dan ooit.

Hoe komt Utrecht er vanaf na de verkiezingen? Als je social media moet geloven leeft iedereen in de Tweede Kamer in een bubbel. Maar er zitten ook Utrechters in de Kamer, zowel voor als na de verkiezingen. Bij ‘Utrecht kiest’ gaan we het gesprek aan met verkiesbare Utrechters van verschillende politieke partijen. In hoeverre lukt het hen een Utrechts geluid te laten horen? Voelen zij zich vertegenwoordiger van de stad of van het land? En valt er nog wat te lachen in de Kamer? Zijdelings testen we hun kennis, en die van het publiek, over de verkiezingsprogramma’s en Utrecht. Doen zij het beter dan de gemiddelde Utrechter?

De presentatie is in handen van Thomas Hoogendoorn, bekend van ‘Niet zomaar een pubquiz’, en Teun van den Elzen, comedian en politicoloog. Met muzikale intermezzo’s van Kiki Schippers en een rap-up door cabaretier Andries Tunru belooft het een spectaculaire avond te worden!

deelnemende politici

Jantine Zwinkels – CDA plek 14

Dane Harris – SP plek 35

Anne-Marijke Podt – D66 plek 4

Joël Visser – CU plek 35

Marieke Koekkoek – Volt Plek 2

Maarten van Heuven – PvdD Plek 10

Judith Tielen – VVD Plek 15

Sander van Waveren – NSC Plek 27

The future is now | Duraa, Elke Thelissen, Yung-Tuan Ku en Che-Sheng Wu | 26 november

Spring in het diepe en ontmoet het talent van dit moment.

‘The future is now’ is een minifestival van Stadsschouwburg Utrecht waarin jonge talentvolle makers een podium krijgen om een korte voorstelling te laten zien. Niet in de zaal, zoals je gewend bent, maar op unieke plekken in de schouwburg. Bijvoorbeeld in de kantoortuin, het trappenhuis of de artiestenfoyer. Zo zie je meerdere verrassende acts, op ongewone locaties. Laat je verassen door het talent van nu.

De Luisterbar | Milan van Keulen e.a. | 11 december

Iedere maand op maandag écht luisteren naar muziek.

Vaak luisteren we zonder te horen, we denken al te weten hoe iets klinkt en verliezen onze interesse. Wanneer we echter met aandacht luisteren, lijkt er vaak veel meer te zijn dan we in eerste instantie dachten. Milan van Keulen gaat in De Luisterbar in gesprek met muzikale talenten van Utrechtse bodem. Met hun verhalen nemen ze je mee in hun muzikale wereld. Wat fascineert hen? Wat heeft hen beïnvloed? Wat maakt die ene plaat zo bijzonder? Je hoeft niks te begrijpen, niks te zien, niks te zoeken. Het enige wat je hoeft te doen, is gewoon lekker luisteren, met een open mind.

