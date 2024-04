Een vrolijke aanklacht en ode aan het begrip man

‘BOYS WON’T BE BOYS’ doorbreekt al vijf jaar de mannelijke norm. Het theatrale en maatschappelijke project over het begrip man is op zaterdag 13 april te zien in Stadsschouwburg Utrecht. Verschillende mensen uit alle windrichtingen spreken zich op kunstzinnige wijze uit over hun relatie tot mannelijkheid, identiteit en seksualiteit.

We verschillen, nou en?

Niemand past precies in een hokje, en precies dat wil Rikkert van Huisstede vieren. Op zijn zolderkamer ontstond de wens meer ruimte te creëren voor jongens en mannen om buiten het krappe ideaalbeeld van de man te stappen. ‘BOYS WON’T BE BOYS’ groeide in no time uit tot een groot maatschappelijk theaterproject, waar inmiddels meer dan 100 spelers en vele jongeren de ruimte krijgen om zich in vrijheid uit te spreken als mens en theatermaker. Door al die verschillende verhalen met elkaar te delen doorbreken we vooroordelen en stereotypen en komen we dichter bij elkaar.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Ontdek jezelf in de Stadsschouwburg Utrecht

Op zaterdag 13 april vanaf 20.00 vieren we samen in Stadsschouwburg Utrecht dat je jezelf mag en kan zijn. De spelers brengen het publiek eerst een waanzinnige voorstelling, daarna halen we alles uit de kast om een groot feest te bouwen! Tot in de kleine uurtjes wordt er gedanst op het toneel, is er een DJ aanwezig, bewegend licht en speciale cocktails. Er worden verschillende acts uitgevoerd en jullie dansen samen op het podium. Iedereen is deze avond welkom, laat je verassen door deze prachtige en leerzame voorstelling.

We trekken deze avond alles uit de kast. En hokjes? Die zijn er om je in om te kleden tot wie je echt bent. Voor meer informatie en tickets, kijk op ssbu.nl.