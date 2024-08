Eeuwig voor nu: Festival Oude Muziek Utrecht 2024 in het teken van muziek uit Sevilla

Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok neemt van 23 augustus t/m 1 september de Utrechtse binnenstad weer over. Tien dagen lang spelen zo’n 1000 musici 250 concerten in TivoliVredenburg, in de Utrechtse kerken en op bijzondere plekken in de stad, voor ongeveer 80.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Dit jaar staat het festival in het teken van de Spaanse stad Sevilla. Maak kennis met het Festival Oude Muziek Utrecht!

Tekst loopt door onder de foto

Sevilla

Met het festivalthema Sevilla staat er dit jaar veel klassieke muziek uit het zonnige Spanje op het programma, maar ook muziek uit de voormalige Spaanse kolonies in Zuid-Amerika. Het ensemble La Tempête, dat vorig jaar tijdens het festival lovende kritieken ontving en twee uitverkochte concerten speelde, is dit jaar terug met de sensationele voorstelling Azahar. Festivalfavoriet Música Temprana, gespecialiseerd in muziek uit Zuid-Amerika, zingt in de Domkerk muziek uit Cusco, de hoofdstad van de Inca’s. En als het festivalthema Sevilla is, mag een ware Flamenco-avond natuurlijk niet ontbreken: flamencoster Tomás de Perrate komt speciaal naar Utrecht voor een avond vol zang, dans en fiësta. Kan je niet kiezen uit al het moois dat het festival te bieden heeft? Beantwoord op de website enkele vragen van de Concertwijzer en vind het concert dat bij je past: www.oudemuziek.nl/concertwijzer.

Tekst loopt door onder de foto

Iedereen is welkom

Het leuke van het festival is dat iedereen écht welkom is, ook met een wat kleinere portemonnee. Zo zijn er jongerentickets, waarbij iedereen onder de 30 voor slechts een tientje elk concert het festival kan bezoeken. Hetzelfde geldt voor U-pashouders: voor ieder concert geldt een gereduceerd tarief van € 10, betalen kan met U-Pas tegoed en/of uit eigen middelen. Daarnaast heeft het festival sinds een aantal jaar het initiatief De Toegift, waarbij bezoekers een kaartje doneren aan iemand met een krappe beurs.

Tekst loopt door onder de foto

Gratis Fringe-programma

Daarnaast is er ook de gratis Fringe, die oude muziek naar bijzondere plekken in de stad brengt. Van Sonnenborgh en DOMunder tot het Spoorwegmuseum en het Stadhuis: overal voert jong, aanstormend talent de mooiste oude muziek uit. Hiermee geeft het festival de sterren van morgen een podium én maakt het oude muziek toegankelijk voor alle Utrechters.

Het Festival Oude Muziek 2024 vindt plaats van 23 augustus t/m 1 september, kaarten zijn te koop via www.oudemuziek.nl. Download de festivalapp om op de hoogte te blijven!