Eindelijk weer evenement in Leidsche Rijn

In 2019 stonden vele leuke muzikale, theatrale en culturele entertainment evenementen gepland onder de stationsoverkapping ‘Perron 9’ op het Berlijnplein. Winter Wonder World, Terrastival, Party Bazar, Utrecht Live, Foodies&Goodies, Pasar 2.0 festival. Ze konden als gevolg van de corona virus pandemie allemaal helaas niet doorgaan en werden opgeschoven naar 2021.

‘Pasar 2.0 festival’ op hoop van zegen

Met gepaste trots mag nu officieel worden aangekondigd dat het eerste evenement onder de stationskappen op het Berlijnplein op zaterdag 28 en zondag 29 augustus een feit zal gaan worden: het Pasar 2.0 festival.

Vermaak voor alle leeftijden

Tijdens een bezoekje aan het Pasar 2.0 festival zal het ongetwijfeld zeker niet aan goed live entertainment ontbreken en swingt het podium programma de pan uit. Er is namelijk non-stop, stevig live entertainment. Hele leuke all-round live orkesten, diverse artiesten, DJ’s en performers zorgen beide dagen voor een goede ambiance en sfeer.

Lekker eten en drinken

Iedereen die van echt goed exotisch eten uit verschillende windstreken of gewoon van een lekker verfrissend drankje houdt, zit bij het Pasar 2.0 festival goed. Bij de aanwezige food trucks en eettentjes is er een divers aanbod van het allerlekkerste, vers bereide ‘street food’ te vinden. Ook kan je er genieten van heerlijke wijn, exotische drankjes, speciaal bier, lekkere fruit cocktails en nog veel meer.

Veelzijdige gezellige markt

Je kunt naar hartenlust wandelen langs de exclusieve lifestyle kraampjes en raakt niet uitgekeken op de diversiteit. Vele producten zijn uniek in hun soort, handgemaakt en exclusief omdat ze niet in de winkel verkrijgbaar zijn. Er zijn onder andere (handgemaakte) sieraden, cosmetica, woondecoratie, lederwaren, cosmetica, modeaccessoires, handycrafts en kleding verkrijgbaar.

Ideaal gezinsuitje

Er is leuk vertier te vinden voor jong en oud. Er is ook aan kindervermaak gedacht en er zijn voor hen vele lekkernijen verkrijgbaar zoals suikerspin, poffertjes, snoep, ijs, popcorn en slush puppy.

Toegangscontrole

Toegang tot het Pasar 2.0 festival is uitsluitend mogelijk middels het bij de ingang tonen van een vaccinatiebewijs, corona-app of negatief sneltest bewijs van minder dan 24 uur oud. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder.

QR-code entreekaart verplicht

Vanwege de corona wetgeving is slechts een beperkt aantal bezoekers toegestaan en is het daarom verplicht om vooraf online een QR-code te kopen. Deze kost slechts € 3,50 per persoon voor alle bezoekers vanaf 12 jaar. Voor 65-plussers en kinderen tot 12 jaar geldt het gereduceerde tarief van € 2,00 en kinderen tot en met 4 jaar kunnen zonder QR-code naar binnen. Uitsluitend indien ze nog voorradig zijn, kan je bij aankomst bij de ingang je QR-code kopen, echter hiervoor geldt per persoon dan wel een toeslag à € 2,50. Je kan met een code tot maximaal zes personen naar binnen.

Een QR-code voor toegang is online verkrijgbaar via www.pasar20festival.nl/entree.