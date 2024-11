Ekoplaza heropent als Biowinkel

Op vrijdag 8 november opent de Biowinkel aan de Nachtegaalstraat 51A in Utrecht de deuren van haar gloednieuwe winkel.

De voormalige Ekoplaza heeft een flinke make-over gehad en bedrijfsleider Anouk is trots op het resultaat. “Als Biowinkel kunnen wij ruimte maken voor meer kleinschalige leveranciers, de winkel indelen zoals wij dat willen en ons aanbod beter afstemmen op onze klanten.”

Feestelijke opening

De make-over tot Biowinkel wordt gevierd met speciale openingsacties en proeverijen van de leveranciers, waar klanten kunnen proeven en informatie kunnen krijgen over de verschillende producten.

“Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november kunnen bezoekers veel producten proeven, waaronder versgebakken brood, zuivelproducten, koekjes en diverse soorten broodbeleg. De leveranciers vertellen graag meer over hun visie en werkwijze.”

Kom vooral beide dagen, tipt de enthousiaste bedrijfsleider, want elke dag staan er andere kraampjes.

Onder eigen vlag

Hiervoor was de biologische speciaalzaak onderdeel van de grotere keten Ekoplaza, nu vaart de Biowinkel onder eigen vlag. Als zelfstandige heeft de winkel meer keuzevrijheid in bijvoorbeeld de winkelindeling en de samenstelling van het assortiment.

“We willen graag directe relaties. Zo werken wij al een tijd samen met Bakkerij De Veldkeuken in Bunnik die staan bekend om hun heerlijke zuurdesembroden.”

“We houden dezelfde kwaliteit, een breed assortiment en hetzelfde gemotiveerde team. Sterker nog, we kunnen nog beter rekening houden met de wensen van onze klanten.”

Tweede vestiging

Het team van de speciaalzaak aan de Nachtegaalstraat heeft het volste vertrouwen in het succes van de nieuwe winkel. “Vorige maand hebben wij onze eerste vestiging in Zoetermeer al geopend als Biowinkel. De reacties daar zijn superpositief. We zijn heel benieuwd naar de reacties van de Utrechters!”