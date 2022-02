Elf dagen volop comedy in Utrecht

Als je van lachen houdt, kan je niet om het Utrecht International Comedy Festival heen. Dit Utrechtse comedyfestival is in 9 jaar tijd uitgegroeid tot de Nederlandse versie van de Edinburgh Fringe met de meeste stand-up comedyshows per vierkante meter. In 2022 is het festival groter dan ooit. Als ‘headliner’ presenteren ze de tweedaagse Big Binge of Comedy in TivoliVredenburg. In de week daarvoor zet het UICF tientallen shows op de planken van verschillende locaties in de Domstad.

De start is 23 februari waarna het comedygeweld elf dagen lang door Utrecht dendert. Alle lachspieren worden gemasseerd -want we gaan voor die harde lach- maar we willen ook laten zien hoe verrassend stand-up comedy is als kunstvorm. Het UICF wil middenin de maatschappij staan met shows die niet alleen grappig zijn, maar waarin ook pijnlijke en controversiële onderwerpen met humor getackeld worden.

Diverse comedyshows

Een greep uit de onderwerpen van de shows: Out, Proud & Underground, een speciale LHBT-show met grappen over discriminatie en seks. Comedy en drugs komen samen in ‘Lachgas en lach’: comedians onder invloed (natuurlijk met gepaste begeleiding). Daarnaast is er een expat-show waarin de Nederlandse cultuur gefileerd wordt en een roast van ons geliefde Utrecht door de enige echte Stadscomedian van 030. Het gehele programma is hier te vinden!

Big Binge of Comedy

De grote afsluiter van het festival is de Big Binge of Comedy. Twee dagen lang spelen bekende nationale en internationale comedians de pannen van het dak terwijl nieuwe comedysterren in de vleugels warmdraaien. Het UICF neemt TivoliVredenburg over met stand-up comedy van de hoogste plank. In 7 verschillende zalen met meer dan 60 comedians halen ze écht het onderste uit de kan.

Het Utrecht International Comedy Festival is inmiddels een van de meest gewaardeerde comedyfestivals van het Europese vasteland. Niet te missen als je houdt van scherpe grappen, bizarre filosofieën die je aan het denken zetten en razendsnelle interactie met het publiek. Of je nou gewoon wil lachen met een biertje in je hand, of geraakt wil worden door een hilarisch of gevoelig verhaal: op het UICF kan jij het vinden.