Er valt wat te kiezen op 16 maart!

Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing stellen zich aan je voor in de verkiezingsspecial die deze week bij DUIC zit. Jouw stem heeft invloed op de samenstelling van de gemeenteraad en daarmee op de plannen van de gemeente. Ook op de plannen bij jou in de wijk of in de straat!

Of het nu gaat over onderwijs, gelijke kansen, grote projecten of een kleine aanpassing om jouw wijk of straat beter, mooier of veiliger te maken; de gemeenteraadsverkiezing gaat over alle zaken die ons dagelijks raken.

De partijen stellen zich aan je voor!

In Utrecht doen dit keer 20 politieke partijen met in totaal 450 kandidaten mee aan de gemeenteraadsverkiezing. In de verkiezingsspecial die deze week bij DUIC zit leer je de deelnemende partijen beter kennen. Zij stellen zich voor en vertellen waarom ze jouw stem verdienen. Je leest wat de komende vier jaar de belangrijke thema’s voor de partijen zijn en waar zij zich voor inzetten.

Hulp nodig bij het maken van een keuze voor een partij? Vul dan het Kieskompas voor Utrecht in. Kieskompas is een online stemhulp. Het bestaat uit dertig stellingen die zijn opgesteld door de politieke partijen zelf. De uitslag van het Kieskompas laat zien welke partijen er hetzelfde over denken als jij.

Weet je al op welke partij je wilt stemmen, maar nog niet welke kandidaat het beste bij je past? Op de website utrecht.allekandidaten.nl stellen kandidaten van alle politieke partijen zich met een persoonlijke boodschap aan je voor. Wat willen zij bereiken als raadslid voor Utrecht? Je kunt ook selecties maken zoals kandidaten per wijk, partij, leeftijd of geslacht.

Waar kan ik stemmen?

Je kunt ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart al stemmen. Dat kan op 20 stembureaus verspreid over de stad. Deze stembureaus zijn twee extra dagen open, zodat het niet te druk wordt.

Je mag stemmen op elk stembureau in Utrecht. Er zijn 226 stembureaus in de stad. Veel van de stembureaus zijn toegankelijk en hebben speciale voorzieningen voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Op stembureaus.utrecht.nl vind je alle informatie over de stembureaus in Utrecht. Op 14, 15 en 16 maart kun je op deze website ook zien hoe druk het is bij elk stembureau.

Laat je stem horen!

Wie jouw stem krijgt, dat is helemaal en alleen aan jou. Maar laat je stem horen tijdens de gemeenteraadsverkiezing, want hoe meer Utrechters stemmen, hoe beter de gemeenteraad alle Utrechters en ook jouw belangen kan vertegenwoordigen.

Meer weten over de gemeenteraadsverkiezing in Utrecht?

Kijk dan op utrecht.nl/verkiezingen.