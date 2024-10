Er verandert veel in het verkeer: HUB Utrecht wil graag weten hoe jij hierover denkt

De stad groeit en groeit, waardoor het steeds drukker wordt op de wegen in Utrecht. Of je nu dagelijks door de stad fietst, met de auto naar je werk rijdt of gebruikmaakt van het openbaar vervoer. Studenten betrokken bij HUB Utrecht willen jouw mening horen over de huidige verkeerssituatie in Utrecht en de plannen die voor de toekomst op tafel liggen.

Hoe ervaar jij het huidige verkeer in onze stad? Is het druk, chaotisch of juist efficiënt? Heb je het gevoel dat je makkelijk van A naar B kunt komen, of loop je tegen knelpunten aan? Misschien merk je dat de fietspaden te druk zijn of dat het tijdens de spits continu vast staat op de wegen rondom het centrum.

Studenten van de School voor Journalistiek die betrokken zijn bij HUB Utrecht vragen de mening van Utrechters: “Het doel van deze enquête is om erachter te komen in hoeverre bewoners in Utrecht op de hoogte zijn van de geplande verkeersveranderingen rondom het centrum en wat zij hiervan vinden. Deze informatie willen wij gaan gebruiken in de voorbereiding voor een evenement wat wij willen organiseren.”