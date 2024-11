Ervaar innovatie in kunst tijdens CTRL+ALT+PLAY in Utrecht

Op 30 november transformeren De Paardenkathedraal, Theaterhuis De Berenkuil en De Snijzaal in Utrecht Oost tot een bruisend centrum voor theater en technologie tijdens CTRL+ALT+PLAY, een evenement georganiseerd door Innovation:Lab. Tijdens dit unieke evenement zullen technologie, wetenschap en kunst samensmelten tot een vernieuwende theaterervaring en kunstbeleving.

Technologie ontmoet kunst

Met Virtual Reality, Mixed Reality, Artificial Intelligence en andere innovatieve technieken maakt CTRL+ALT+PLAY kunst toegankelijk voor zowel tech-liefhebbers als kunstfanaten. Innovation:Lab heeft na de succesvolle eerste editie de lat opnieuw hoog gelegd. Volgens eerdere bezoekers biedt het event een verfrissende kijk op hoe kunst er in de toekomst uit kan zien.

Een prototype van theater

Het evenement belooft een fascinerende blik achter de schermen. Verschillende ‘prototypes’ bieden bezoekers voorproefjes van nieuwe voorstellingen en artistieke processen. Je wandelt als het ware door een levend lab, waar je naast technici en kunstenaars kunt meegenieten van de magie van ‘live show control’. Met een regulier ticket ervaar je het hele doorloopprogramma en kun je deelnemen aan interactieve talks, open podia en technische demonstraties.

Een divers programma in het hart van Utrecht

Het programma is zeer gevarieerd en biedt unieke performances zoals Urland’s “The Last Chapters”, een Lecture Performance waarin Thomas Dudkiewicz de gebruikte technologie onthult. Deze performance was eerder dit jaar uitverkocht in Theater Kikker. Ook Pulse, een voorstelling in samenwerking met het Nationaal Opera en Ballet, laat zien hoe balletdansers samenwerken met ArtificiaI Intelligence. Via de Instagram-pagina van Innovation:Lab blijf je op de hoogte van het programma en de ontwikkelingen.

Geen gewone voorstelling, maar een experience

Een regulier ticket kost €8,50 en geeft je toegang tot het doorlopende programma. Voor extra verdieping zijn er specifieke voorstellingskaartjes online en aan de deur te koop, waarmee je zelf onderdeel wordt van de voorstelling. Door nagesprekken met de makers kun je zelfs bijdragen aan het verfijnen van hun performances, waardoor de ervaring echt interactief wordt.

Bezoek CTRL+ALT+PLAY in Utrecht

Mis de kans niet om deze grensverleggende kunstervaring in Utrecht mee te maken. Tickets zijn verkrijgbaar via innovationlab.nu/ctrlaltplay. Voor €8,50 krijg je al toegang tot het hoofdprogramma, en met kleine toeslagen beleef je de volledige performances.