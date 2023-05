Europa in midlife crisis: Nigeriaanse performers persifleren ons in nieuwe SPRING-voorstelling Dries Verhoeven

In januari reisde theatermaker en beeldend kunstenaar Dries Verhoeven naar Lagos, Nigeria om een voorstelling te maken over de mogelijke toekomstige Afrikaanse exodus. Maar de performers van Kininso Koncepts hadden niet zo’n zin om zichzelf als potentiële migranten te tonen. Liever draaiden ze de lange geschiedenis van stereotypering om, en stelden ze hun blik op ons, Europeanen, centraal. Een camerateam uit Nollywood, het centrum van de Afrikaanse filmindustrie, sprong aan boord.

Gewapend met camera’s, filmlampen en een snelle internetverbinding maakten ze een werk over ons Europese zelfbeeld, nu onze toekomstverwachtingen hier beginnen te wankelen. Hoe hardnekkig zijn de beelden van onszelf en de ander? Hoelang houden we ons nog vast aan onze comfortabele machtspositie?

Dear beloved friend, is een live filmvoorstelling. Het werk wordt gespeeld in het Seaside Cottage Theater in Lagos en rechtstreeks vertoond in de Utrechtse Stadsschouwburg tijdens SPRING Performing Arts Festival op 19 & 20 mei.

Witte mensen persifleren

Hein Janssen zag de première van de voorstelling in ITA, gaf **** vier sterren en schreef in de Volkskrant: ‘Verhoeven is een grootmeester in het bedenken van de juiste vorm bij het juiste onderwerp (…) Het is een van zijn meest politieke voorstellingen geworden, over een werelddeel dat massaal op de vlucht zal slaan en een ander werelddeel dat zich daar geen raad mee weet.’ Lotje IJzermans interviewde Dries voor VPRO’s radioprogramma Nooit Meer Slapen: “De performers draaien het even om. Op het moment dat ze die maskers opzetten, zijn ze de witte mensen ook aan het persifleren. Ze zeiden mij: ‘Mogen we alsjeblieft nu een keer een cartoon maken van die witte man, want we zien zoveel stereotypen van onszelf.’”

Werkelijkheid op scherp

Dries Verhoeven bespeelt met zijn werk het grensgebied tussen theater en beeldende kunst. Hij zet graag de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, kunst en de alledaagse werkelijkheid op scherp. Vorig jaar onderzocht Verhoeven met The NarcoSexuals de ins en outs van seksueel drugsgebruik, een fenomeen dat vooral onder homomannen aan populariteit wint. In de Ping Pong Club naast het huis van The NarcoSexuals werd aan hem de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs uitgereikt voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de kunst in de stad Utrecht en ver daarbuiten. Studio Dries Verhoeven houdt kantoor in de Vechtclub.

Tickets & trailer

Dear beloved friend, is een productie van Studio Dries Verhoeven en Kininso Koncepts.