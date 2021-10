Evelien is vrijwilliger bij Home-Start Utrecht: ‘Dit werk is voor mezelf ook heel verrijkend’

Evelien Budding (57 jaar) is nu vijf jaar vrijwilliger bij Home-Start Utrecht. Ze geeft een steuntje in de rug aan gezinnen die tegen opvoedvragen aanlopen of overbelast zijn. Bijvoorbeeld door samen met een gezin op pad te gaan, maar vooral door er te zijn, mee te denken met ouders en hen te assisteren waar nodig. Dat doet ze een dagdeel per week. ‘Met kleine adviezen kan je soms al best wat stress wegnemen.’

Ze ondersteunt gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, legt Evelien uit. “Bijvoorbeeld doordat een gezin te maken heeft met een scheiding, ziekte, familie die in het buitenland woont of een kind dat wat extra aandacht nodig heeft. Er zijn vaak factoren waardoor iemand die een beetje meedenkt welkom is. Op verzoek van de ouders sluit je aan en kijk je wat zij nodig hebben en willen.” Ze weet van tevoren niet precies waar een gezin behoefte aan heeft. Ze houdt wel van die afwisseling. “Dat is een beetje het spannende eraan. Je weet niet precies wat je aan gaat treffen en komt steeds in nieuwe situaties.”

Soms vangt ze bijvoorbeeld even een kind op, zodat een ouder een paar belangrijke telefoontjes kan plegen. “Of samen met een zieke ouder en zijn of haar gezin op pad. Dan weet diegene: er is iemand bij me op het moment dat het fysiek even niet gaat.” Maar vaak gaat het om meedenken met simpele dingen. Hiervoor ondersteunde Evelien bijvoorbeeld een groot eenoudergezin waarvan de moeder fysieke problemen had. Zij vond het lastig om weer in het schoolritme te komen met haar kinderen na vakanties. “Luisteren is soms gewoon al genoeg. En zeggen: ‘Ik snap dat het hartstikke lastig is’”, zegt Evelien. Omdat het coronatijd was ging Evelien niet op huisbezoek, maar belde ze elke week met de moeder. “Maandenlang sprak ik haar en hadden we elke week een heel leuk gesprek. Dat bedenk je niet van tevoren: dat zoiets iemand zo’n steun kan bieden. Met kleine adviezen kan je soms best wat stress wegnemen.”

‘Het maakt me blij’

Door hun wekelijkse telefoontjes lukte het haar cliënt om zich krachtiger op te stellen, vertelde ze aan Evelien. Na driekwart jaar heeft ze echt dingen in het leven aangepakt en beter geleerd haar grenzen aan te geven. En een ander gezin zei: ‘Als jij er niet was geweest, had ik deze activiteit niet ondernomen met mijn kind.’ Evelien beseft dat ze “eigenlijk best een noodzakelijk steuntje is geweest”. “Dan denk ik: ‘Wauw’. Daar ben ik superblij mee. Ik vind het heel leuk en vervul blijkbaar een goede rol. Dat motiveert me om door te gaan.”

“Het is voor mezelf ook heel verrijkend om met nieuwe mensen te maken te hebben. En te kijken hoe zij dingen aanpakken. Soms krijg ik te maken met andere culturen, dat vind ik ook interessant. Plus ik heb het gevoel dat ik nuttig bezig ben. Dat ben ik gewend vanuit mijn werkachtergrond in maatschappelijk werk en vind ik fijn.” Als je iets voor een ander wilt betekenen en ervaring hebt met het opvoeden van of werken met kinderen, dan raadt Evelien je dit vrijwilligerswerk zeker aan. “Je krijgt een uitgebreide training en daarna ook begeleiding.” Ze ging dit vrijwilligerswerk doen in een tijd dat ze niet werkte en herstellende was van ziekte. “Ik begon een klein beetje met de gedachte: misschien is het tijdelijk. Maar ik ben het zo leuk gaan vinden, ik blijf dit gewoon doen.”

Over Home-Start Utrecht

Home-Start biedt opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte (opvoed)vragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bezoeken de gezinnen thuis en bieden ouders praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Home-Start is een wetenschappelijk bewezen effectief programma en wordt wereldwijd ingezet.

Wil je ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op via:

Home-Start Utrecht

Jolanda: 06-10780546 / Margot: 06-10780756 / Marja: 06-10781106 / Anne: 06-10779664

[email protected]

www.home-start.nl/utrecht/home

Bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk volgt Home-Start Utrecht de op dat moment geldende coronamaatregelen en -adviezen nauwgezet op. In overleg met het gezin en de vrijwilliger wordt de hulp op afstand of op locatie geboden.