Exclusief wonen in DAEL Oud-Zuilen

KRKTR Projectontwikkeling| Op de rand van de stad Utrecht en het natuurlijke landschap aan de Vecht realiseert KRKTR binnenkort op één van de mooiste plekjes van Oud-Zuilen een kleinschalig en exclusief nieuwbouwplan. Door de uitstekende ligging en architectuur wordt dit een fijne woonplek die met niets te vergelijken valt.

Er komen vier zeer royale geschakelde villa’s. De woningen zijn doordacht en uniek ontworpen met een voor- en achterhuis, verbonden door een lichte gang langs de patio. De hoge glazen schuifdeuren en raampartijen zorgen voor een grote hoeveelheid natuurlijk licht en een prachtig doorzicht waardoor de ruimte prettig transparant aanvoelt. Hierdoor kun je het hele jaar door genieten van een extra buiten als verlengstuk van je living in het achterhuis of juist van de speelkamer voor de kinderen, je werkruimte of slaapkamer in het voorhuis. Thuiswerken wordt wel heel aantrekkelijk zo.

De twee hoekwoningen en twee tussenwoningen hebben royale woonoppervlaktes, variërend van ca. 190m² tot 220m² met 4 tot 5 slaapkamers. De villa’s hebben naast de patio en voortuin een ruime diepe achtertuin en drie privéparkeerplaatsen.

Nul-op-de-meter

De zeer duurzame patiovilla’s worden als nul-op-de-meter opgeleverd. Dit houdt in dat er over het hele jaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier opgewerkt wordt. Daarmee zijn de woningen helemaal klaar voor de toekomst en levert het je een enorme besparing op de maandlasten op. Een energierekening van slechts enkele tientjes per jaar of zelfs een rekening van nul zijn eenvoudig te realiseren. De installatie levert daarnaast een zeer behaaglijk wooncomfort op, zowel in koude winters als op warme zomerdagen. Door de standaard vloerverwarming en -koeling is een airco niet meer nodig.

Woon in DAEL zoals jij wilt

Voor elke woning is alvast een basisindeling met een aantal opties getekend, maar wil je het toch net even anders? Dan kan dat. Wil je wonen en werken combineren, slapen op de begane grond of heb je nog andere eigen ideeën over de indeling van je woning? In een ontwerpsessie met de architect is nog veel mogelijk en maak je jouw villa naar eigen wens.

Digitale start verkoop op 26 november

Vanaf 26 november om 13.00 uur is het mogelijk om je digitaal in te schrijven op voorkeur van bouwnummer. Maak hiervoor een eigen DAEL-account aan via de projectwebsite www.wonenindael.nl.