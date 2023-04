Extra show Kasper van der Laan exclusief voor studenten in Stadsschouwburg Utrecht

Speciaal voor studenten speelt Kasper van der Laan op donderdag 1 juni een extra voorstelling van zijn show ‘Warm’ in Stadsschouwburg Utrecht. Kaarten voor deze exclusieve show kosten € 10 en zijn vanaf maandag 15 mei 10.00 uur te koop op ssbu.nl. Dus kom voor de studentenprijs van € 10 naar het absurde onvoorspelbare, ontwapenende en hilarische cabaret. Let op! Hou je collegekaart bij de hand bij de kaartcontrole.

Wist je dat je als student ook last-minute naar het theater kan? Als een voorstelling niet is uitverkocht, kun je als student (MBO, HBO of WO) vanaf 12.00 uur diezelfde dag voor € 10 een kaartje kopen, neem wel een geldige collegekaart mee. Voor meer informatie kijk op ssbu.nl/jong/studenten.

Kom bijvoorbeeld naar ‘Op zoek naar Europa’. Deze muzikale en humoristische voorstelling op maandag 24 april gaat over de zoektocht naar het kloppend hart van het nieuwe Europa. De Kiesmannen nemen je mee op een muzikale reis, van de Brusselse torens tot aan de rafelranden van het continent. De voorstelling brengt de politieke situatie onder de aandacht. Europa staat voor grote uitdagingen, maar lijkt hier geen raad mee te weten, noch met zichzelf. Wat betekent het nog om Europeaan te zijn? Is er behoefte aan een nieuw Europees verhaal? De Kiesmannen zoeken vooral naar wat ons verbindt, in plaats van wat ons verdeelt. Ga je mee op zoek?

Wil je weten welke voorstellingen er nog meer zijn en bij jou passen? Doe de quiz op https://quizwizzard.nl/quiz/stadsschouwburg-utrecht/wij-helpen-je-kiezen/