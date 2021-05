Extra vrijwilligers nodig voor Stadshospice Utrecht

Bij Stadshospice Utrecht kunnen Utrechters hun laatste levensfase doorbrengen op een manier die bij hen past. De mensen die sterven en hun naasten zijn het uitgangspunt.

Vanaf eind 2021/begin 2022 biedt Stadshospice Utrecht plaats aan zes terminaal zieke mensen i.p.v. vier. Daarom zijn we op zoek naar extra vrijwilligers.

Er is geen medische of verpleegkundige kennis nodig om dit werk te doen. Voor medische zorg is de huisarts verantwoordelijk en er is dagelijks een verpleegkundige in huis.

We vragen 8 uur per week beschikbaarheid waarvan 1 nacht per 4 weken.

We zouden graag vast kennis met je maken en je inwerken.

We kunnen je dan, zodra de extra kamers beschikbaar komen, direct in gaan zetten.

Mocht je je op een andere manier als vrijwilliger aan ons hospice willen verbinden horen we ook heel graag van je. Denk hierbij aan koken, klusjes, pedicure, kapper, schoonmaak of tuin…

Ook zijn we vanaf heden op zoek naar een bestuurslid; iemand met een netwerk in Utrecht, ervaring in communicatie/PR en feeling voor zorg.

Heb je interesse of wil je meer weten over het vrijwilligerswerk?

Kijk dan vast op onze website www.stadshospiceutrecht.nl of neem contact op via [email protected] of telefoonnummer 030-2916040.

Stadshospice Utrecht

Kanaalstraat 200 a