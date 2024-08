Feestelijke dag op Smaragdplein: “Happening Smaragdplein”

Op zaterdag 7 september 2024 vindt het bruisende evenement “Happening Smaragdplein” plaats in Winkelcentrum Smaragdplein. Van 11.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers genieten van een dag vol feestelijke activiteiten en verrassingen.

Datum: 7 september 2024

Tijd: 11.00 – 17.00 uur

Locatie: Winkelcentrum Smaragdplein

Het winkelcentrum wordt omgetoverd tot een waar festijn, met diverse attracties zoals een zweefmolen en bungyjump voor de kleine avonturiers. Voor de jonge bezoekers is er een speciale kinderstraat met een kleedjesmarkt, knutselterras, schminkstand en heerlijke suikerspinnen. Bovendien daagt het Universiteitsmuseum de kinderen uit met de “Zoek het uit – On Tour”, een boeiende ontdekkingsreis in de wereld van wetenschap. Als klap op de vuurpijl komt Paw Patrol langs om de kleintjes te ontmoeten en kunnen zij op de foto gaan met hun favoriete helden!

Ook volwassenen komen volop aan hun trekken. Lokale ondernemers en verenigingen presenteren zich op verschillende stands, terwijl diverse foodtrucks zorgen voor culinaire hoogstandjes die ter plekke genuttigd kunnen worden op een gezellige terras. Het podiumprogramma belooft een reeks boeiende optredens van lokale artiesten en verenigingen, met als spetterende afsluiter een optreden van Het Goede Doel Revival. Deze legendarische band zal ervoor zorgen dat de dag met een knal wordt afgesloten!

Kortom, “Happening Smaragdplein” biedt voor ieder wat wils en belooft een onvergetelijke dag te worden voor het hele gezin. Mis het niet en kom op 7 september naar Winkelcentrum Smaragdplein voor een dag vol plezier en vertier!