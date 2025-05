Festival Tweetakt 2025 – Ontdek, Beleef & Ontmoet

Van 20 t/m 29 juni vindt Festival Tweetakt plaats in Utrecht. Op bijzondere locaties door de hele stad beleef je een mix van voorstellingen, kunstinstallaties en unieke ervaringen.

Theater Kikker is de ontmoetingsplek voor theatermakers en bezoekers, met Q&A’s, workshops, debat- en dansavonden. Daarnaast zijn er voorstellingen op iconische locaties in de stad, zoals Podium Hoge Woerd, Domplein, Stadsschouwburg en Het Filiaal.

Oh Deer! – Gina Beuk (5+)

20 juni 20:30, 21 juni 14:00 – Theater Kikker, grote zaal

Een voorstelling over moed en magie. info & tickets >>

Remember My Name – Mitch Van Landeghem (14+)

28 juni – 19:00 – Theater Kikker, grote zaal

Over jong succes en de druk die daarbij komt kijken. info & tickets >>

Fort Ruigenhoek

Net buiten de stad, tussen bomen en over de slotgracht, ligt Fort Ruigenhoek. Deze locatie is slechts één keer per jaar te bezoeken tijdens Tweetakt. Naast kunst- en theaterprogramma’s zijn er ook workshops en activiteiten. Kinderen kunnen buitenspelen, de natuur ontdekken of een ritje maken in de zweefmolen. Ouders kunnen terecht op een groot terras in het groen.

THE ROUND – Claire Croizé / ECCE (8+)

21 juni – 14:00 & 17:30

Acht kinderen dansen in een energieke voorstelling over groepsgevoel en samenzijn.

info & tickets >>

Smaakmakers – De Dansers (4+)

28 juni 10:00 & 13:00, 29 juni 12:00 & 14:00

Een interactieve dansvoorstelling over beweging, kleding en verbeelding. info & tickets >>

Toegang tot Festival Tweetakt op Fort Ruigenhoek kost €2,50 / €5,00.

Openingstijden: zaterdag 10:00 – 22:00, zondag 10:00 – 18:00.

Er zijn ook meertalige en non-verbale voorstellingen, zodat iedereen kan meegenieten, ongeacht taalbarrière.

Meer informatie en tickets: www.tweetakt.nl