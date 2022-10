Festival voor internationale dans en theater: SPRING in Autumn – 27 t/m 29 oktober 2022

Ook deze herfst presenteren SPRING en Stadsschouwburg Utrecht weer drie dagen lang voorstellingen, performances en installaties van theatermakers en choreografen die Utrecht absoluut niet over mogen slaan.

Laat je verrassen door voorstellingen die nog niet eerder in Nederland te zien waren, zoals het aanstekelijke ‘SIMPLE’ van de Argentijnse choreografe Ayelen Parolin of de dansbattle tussen twee generaties in ‘Dance Me!’ van Duits collectief She She Pop. Ontmoet Utrechtse theaterbezoekers in de intieme voorstelling ‘Collection of Spectators’ van de Portugese theatermaker Raquel André. Beleef theater in nieuwe vormen in de blackboxen van ‘Quand 3’ (Le Fou/KHU Theater), de geluidsinstallatie ‘Memory Lapse’ (Van Veldhoven & Duermeijer) of de meditatieve performance ‘A Dream That Belongs To No One’ (Asa Horvitz) bij zonsondergang. Na noodgedwongen uitstellen is tijdens SPRING in Autumn 2022 nu eindelijk ‘L’Haal’ van Khalid Benghrib te zien, een hypnotiserende wervelvind van dans en ritmische extase.

L’Haal – Khalid Benghrib (Marokko)

27 oktober – 21.15 uur

Grote Zaal

Als kind in Casablanca keek choreograaf Khalid Benghrib van onder de rokken van zijn twee grootmoeders mee naar de zogeheten ‘lila’s’, rituele bijeenkomsten van de Marokkaanse soefi’s. Deze mysterieuze wereld van oeroude trance-rituelen, dans, muziek, geesten, feeën en duivels maakte diepe indruk op hem. In ‘L’Haal’ laat Benghrib zijn kinderlijke opwinding herleven. Samen met negen dansers en vier percussionisten geeft hij een eigentijdse draai aan de Marokkaanse heilige muziek en soefidans. Een voorstelling waarbij zowel dansers als publiek in vervoering raken.

Dance Me! – She She Pop (Duitsland)

29 oktober – 19.00 uur

Blauwe Zaal

‘Dance Me!’ is een dansbattle waarin twee generaties het met liefdevolle rivaliteit tegen elkaar opnemen. Het podium is opgebouwd als een boksring. De dansers van She She Pop nemen de rol van bejaarden aan, de tegenstander is een groep jonge artiesten. Wederzijds onbegrip, ook wel de generatiekloof genoemd, krijgt vorm in een strikt gereguleerd dansritueel. De teams wisselen elkaar af. Het team dat niet in de arena staat heeft de microfoon en maakt muziek.

