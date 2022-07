Fiets je eigen Vuelta Holanda op zondag 14 augustus!

Op vrijdag 19 augustus start in Utrecht La Vuelta. De eerste 3 dagen vinden plaats op Nederlandse bodem. Één week voorafgaand aan de profs kun je in Utrecht je eigen Vuelta Holanda fietsen, die je zo veel mogelijk meeneemt over het officiële parcours.

Utrecht | zondag 14 augustus 2022

Op zondag 14 augustus gaat de Toerversie La Vuelta Holanda in Utrecht van start. De route voert je natuurlijk zo veel mogelijk over het officiële parcours. Daarom start iedere afstand met een pelotonstocht van 20 kilometer over het parcours van de ploegentijdrit. Na afloop van deze pelotonstocht gaat het vrije deel van de toertochten van start met keuze uit een route van 85, 115 of 165 kilometer (inclusief de pelotonstocht).

Routes

Alle routes verlaten de stad richting het zuiden. De 85 kilometer route zal vervolgens net voorbij Houten als eerste afslaan richting de heuvelrug om bij Austerlitz wat hoogtemeters te maken. Vervolgens fiets je via Soesterberg en Zeist terug naar de finish.

De 115 en 165 kilometer routes nemen je mee naar de lekdijk. De 115 kilometer route slaat bij Amerongen af naar de Amerongse Berg, de kuitenbijter van de 2e etappe van de profkoers. De 165 kilometer route maakt eerst nog een lusje bij Rhenen voor wat extra hoogtemeters. De terugweg voert grotendeels over de heuvelrug, waardoor het nooit lang vlak is!

Bekijk hieronder de parcours verkenning van de Toerversie La Vuelta Holanda Utrecht.

Ook is er aan de recreatieve fietser gedacht met twee tochten van 35 of 60 kilometer. Deze tochten voeren je langs het nieuwe UNESCO werelderfgoederen in de provincie Utrecht, namelijk de Romeinse Limes en Hollandse Waterlinies.

Dit kun je verwachten

• Prachtige routes grotendeels over het officiële parcours die volledig voor je worden uitgepijld;

• Een downloadlink voor het GPX-bestand van de route;

• Technische ondersteuning onderweg;

• Uitgebreide verzorgingsposten met onder andere sportdrank van PowerBar;

• Bewaakte fietsenstalling bij de finish;

• Een gezellig start- en finishterrein in Spaanse sferen;

• De mogelijkheid om een uniek Toerversie La Vuelta Holanda wielershirt te kopen;

• En natuurlijk een Toerversie La Vuelta Holanda bidon.

