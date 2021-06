Fiets mee langs het UNESCO erfgoed van de Hollandse Waterlinies!

De Stelling van Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed sinds 1996 en in 2021 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie deze status ook te krijgen. Samen vormen ze dan één groot UNESCO Werelderfgoed: de Hollandse Waterlinies. Het is een 200 km lang groen, open landschap met ingenieuze waterwerken en bijna 100 forten. De verdedigingslinies zijn in het verleden aangelegd om het westen van ons land te beschermen. Tegenwoordig is het een groene oase waar je tot rust kunt komen. Central Events organiseert twee prachtige fietstochten om dit landschap te leren kennen.

Zaterdag 19 juni – Ontdek fietsend erfgoed van wereldformaat!

Fiets op zaterdag 19 juni door het Hollandse Waterlinies-landschap vanuit Purmerend, Abcoude, Utrecht of Gorinchem! Geniet van de natuur, bezoek forten en neem deel aan een rondleiding of bezichtiging. Op deze dag ga je niet alleen fietsen, maar ga je ook ontdekken! Na een feestelijke finish krijg je een mooie herinneringsmedaille uitgereikt. Bij iedere startlocatie van de Hollandse Waterlinies Fietstour kun je kiezen voor een route van 60 km of 40 km. De routes zijn niet alleen geschikt om af te leggen op de stadsfiets of e-bike, maar ook op een tandem of handbike.

Zondag 20 juni – De ultieme uitdaging voor racefietsers!

Beleef op zondag 20 juni de volledige Hollandse Waterlinies in één dag! Fiets verschillende afstanden door het Hollandse Waterlinies-landschap en geniet van alles dat Nederland – Waterland – te bieden heeft. Op deze dag fiets je door wisselende landschappen en langs waterwerken, molens en dijken. Om de ca. 50 km kom je een verzorgingspost tegen op een van de prachtige forten van de Stelling van Amsterdam of de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Hollandse Waterlinies zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinies samen. Het is een 200 km lang groen, rustgevend landschap en telt bijna 100 forten. Ga jij deze fietsuitdaging aan?

Een jaar lang brengt Nederland een Ode aan het Landschap middels verhalen, activiteiten en belevenissen. Een van die bijzondere landschappen is die van de Hollandse Waterlinies. Met de Hollandse Waterlinies Fietstour vieren wij dit themajaar groots mee en brengen wij een ode aan het prachtige, gevarieerde landschap van de Hollandse Waterlinies. Wil jij verder lezen en je opgeven voor een van deze prachtige fietstochten? Dat kan via www.hollandsewaterliniesfietstour.nl