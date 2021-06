Fiets mee met de Tour d’Utrecht op zondag 27 juni 2021!

De legacy van de Grand Départ 2015 die in onze stad Utrecht plaatsvond.

Het is niet te geloven dat het alweer 6 jaar geleden is dat Le Grand Départ in onze stad Utrecht plaatsvond. De Tour d’Utrecht neemt ons nog even mee terug naar dat moment. Bijna iedere wielrenner uit Utrecht en omstreken heeft er wel eens aan meegedaan of heeft ervan gehoord.

De start vindt zoals ieder jaar plaats op het Jaarbeursterrein, net zoals bij de Tour de France in 2015. De routes daarentegen worden dit jaar helemaal omgegooid en gaan richting het zuiden. Je kunt dit jaar kiezen uit maar liefst 4 afstanden: 75, 110, 150 en zelfs 200 km voor de échte fanatiekelingen. De routes voeren je mee door het polderlandschap.

De 200 km route komt zelfs helemaal tot aan de Biesbosch! Bij dit prachtige landschap zijn de imposante forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie natuurlijk niet weg te denken. Dit jaar hebben we daarom twee verzorgingsposten op wel héél bijzondere locaties, namelijk op forten! Zo komen alle routes langs het GeoFort en gaan de 150 km en de 200 km route langs Fort Altena. Hier kun je bijkomen van de tocht en tegelijkertijd genieten van de unieke omgeving.

Wil je meedoen?

Je kunt je nog tot en met donderdag 24 juni inschrijven. Er zijn al een aantal starttijden uitverkocht, dus wees er snel bij als je graag mee wilt doen! Het is ook mogelijk om je voor €5,- extra in te schrijven op de dag zelf. Let op: op het terrein kan je alleen met pin betalen!