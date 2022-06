Fiets mee met de Tour d’Utrecht op zondag 3 juli!

De Tour d’Utrecht is de legacy van Le Grand Départ die in 2015 in onze stad Utrecht plaatsvond. Het is niet te geloven dat dat alweer 7 jaar geleden is. De Tour d’Utrecht neemt ons nog even mee terug naar het moment dat onze stad geel kleurde en het één groot wielerfeest was. Bijna iedere wielrenner uit Utrecht en omstreken heeft wel eens aan de toertocht meegedaan of heeft ervan gehoord.

Dwars door het Groene Hart

De start vindt zoals ieder jaar plaats op Jaarbeursterrein, net zoals bij de Tour de France in 2015. De routes worden volledige uitgepijld en voeren je door het prachtige Groene Hart van ons land. Voor iedere type wielrenners zit er wel een leuke afstand bij. Je kunt namelijk kiezen uit vier verschillende afstanden: 75, 100, 130 en 165 kilometer.

De voorinschrijving sluit binnenkort

De online inschrijving is geopend tot en met donderdag 30 juni. Tot die tijd kun je je online inschrijven via de website. Het is ook mogelijk om je voor €5,- extra in te schrijven op de dag zelf.

Dit is wat je kunt verwachten:

Prachtige routes door het Groene Hart die volledig voor je worden uitgepijld;

Een downloadlink voor het GPX-bestand van de route;

Technische ondersteuning onderweg door TREK Utrecht, de Fietsenmaker Utrecht en Rijwielpaleis Bilthoven;

Uitgebreide verzorgingsposten met onder andere sportdrank van PowerBar;

Bewaakte fietsenstalling bij de finish;

Een gezellig start- en finishterrein in Franse sferen;

En natuurlijk een Tour d’Utrecht bidon.

Meer info & inschrijven: www.tourdutrecht.nl