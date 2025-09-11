Open Monumentendag Utrecht 2025: Utrechtse Iconen

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed en Architectuur’. In Utrecht staan monumenten centraal die bepalend zijn (geweest) voor het stadsbeeld. Deze iconen tonen hoe bouwstijlen en architectuur zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Ontdek tijdens Open Monumentendag de uiteenlopende architectuurstijlen van Utrecht aan de hand van verschillende fiets- en wandelroutes, langs meer dan 90 bijzondere monumenten. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Fietsen langs Amsterdamse School & Het Nieuwe Bouwen

Als reactie op de neostijlen uit de 19e eeuw, ontstonden in de 20e eeuw nieuwe bouwstijlen die wilden breken met traditionele architectuur. Functionaliteit, licht en openheid staan centraal. De Amsterdamse School is herkenbaar aan het veelvuldig gebruik van baksteen, rond gemetselde bouwdelen en decoratieve elementen in bak- of natuursteen. Deze massieve elementen geven de panden vaak iets zwaars. Hoewel de uitstraling vernieuwend en eigentijds was, maakte de stijl gebruik van herkenbare vormen en traditionele materialen. Veel radicaler waren de stijlen die behoorden tot het Nieuwe Bouwen. Staal, beton, en grote glaspartijen komen vaak terug in de ontwerpen. In combinatie met een functionele stijl worden deze panden gekenmerkt door een moderne en zakelijke uitstraling. Een duidelijk statement dat men in de moderne tijd was beland.

Tijdens Open Monumentendag kunt u de fietsroute Amsterdamse School & Het Nieuwe Bouwen volgen, langs iconische gebouwen die deze twee stijlen vertegenwoordigen. De routebeschrijving vindt u in de Monumentenkrant of op de website.

Het is ook mogelijk om met een gids deze route te rijden, daarbij brengt u een exclusief bezoek aan de Breitnerlaan in Utrecht Zuid. Treed binnen op Breitnerlaan 9 in Huis Muus – een Rietveldhuis uit de wederopbouwperiode – of bezoek de kenmerkende villa op nummer 1, ontworpen door tijdgenoot P. Bloemsma. Vanaf het Domplein vertrekt ieder uur een studentgids (om 10.30-11.30-12.30-13.30-14.30 en 15.30) voor een tour van 1,5 uur (eindpunt Domplein). Er kunnen maximaal 15 personen mee per groep. Gratis kaartjes zijn verkrijgbaar bij het Centrale Infopunt op het Domplein, vol=vol.