4x heel fijn wonen in Utrecht

Wil je ook graag een mooie woning in Utrecht? Deze 4 woningen staan sinds kort te koop. Via Gusto Casa krijgt u de mogelijkheid om deze woningen online te bezichtigen. Verliefd geworden? De makelaars van Gusto Casa plannen graag een bezoek met je in.

1. Lange Lauwerstraat 19 Bis

Dit huis heeft alles wat je wil. Zo niet, dan kun je het creëren. Wil jij wonen midden in de oude binnenstad van Utrecht? Dit is een heel fijn groot en licht appartement. Wat wij zelf een groot voordeel vinden is dat het dakterras aan de ruime woonkamer. Echt een verlengstuk van je woonkamer. Het is ook nog eens een zonnig dakterras op het zuiden. Het grenst aan een binnenterrein, dus je zit niet op een druk punt. Op dit moment is hier een extra slaapkamer gerealiseerd. Handig voor ouders met studerende kinderen of voor een gezin. Dit wandje kun je gemakkelijk eruit halen, hij is zwevend geplaatst en de vloer loopt door. Wij zien het helemaal voor ons dat in deze mega woonkamer een woonkeuken wordt geplaatst. Hoe tof een woonkamer/keuken van meer dan 10 meter lang. Een mooie kans om hier een toffe woonkeuken te realiseren. Boven vind je twee grote slaapkamers. Kom je kijken?

Vraagprijs € 500.000,–

https://www.gustocasa.nl/woning/utrecht-lange-lauwerstraat-19bis/

2. Bremstraat 51

De woonhuizen in de Bloemenbuurt zijn oorspronkelijk arbeidershuisjes uit het begin van de 20e eeuw. Dat zie je bijvoorbeeld aan de authentieke dakkapelletjes, het gebruik van glas-in-lood en de rijk versierde gevels. Ook dit woonhuis heeft deze sfeervolle elementen. Het is dan ook een huis waar je je direct thuisvoelt. De woning voelt ruim door de fijne, lichte woonkamer. Aan de woonkamer grenst bovendien een uitbouw met een badkamer en een grote half-open keuken, die voorzien is van inbouwapparatuur. Zowel de keuken als de badkamer zijn in 2018 vernieuwd. Vanuit de keuken kom je in de stadstuin, een heerlijke buitenruimte waar het ook in de zomer lekker koel blijft. De stadstuin is nog niet alles; aan de achterzijde heb je ook nog een dakterras van 14 m2. Voldoende ruimte om te lezen, bqq’en en te borrelen met vrienden. Op de eerste verdieping vind je 2 slaapkamers, waarvan één met een inbouwkast, maar je zou het huis met een extra verdieping kunnen uitbouwen om nog meer ruimte te creëren. Handig voor de toekomst!

Vraagprijs € 350.000,–

https://www.gustocasa.nl/woning/utrecht-bremstraat-51/

3. Vleutenseweg 332

Oost, West, Lombok Best. Dit is een hele fijne benedenwoning in Lombok. Het doet de verkoopster ook echt een beetje pijn om dit huis te verlaten. Knusse hoekjes, aparte kamers en heel erg veel opbergruimte. Gezellig, is een woord wat direct bij je op komt bij deze woning. En heb je die tuin al gezien? De voor Lombokse begrippen grote tuin met zitkuil, is dan ook iets wat de huidige bewoonster het meest gaat missen aan het huis. Heerlijk met vrienden in de kuil zitten met een vuurkorf aan en een drankje in de hand. Daarnaast geniet ze nog iedere dag van de combinatie tussen oude en nieuw. Authentieke details zoals het oude buitenraam tussen de woonkamer en de tuinkamer is uniek. Hierdoor heb je een toffe doorkijk naar de tuin vanaf de grote bank. Daarnaast is het een grote verrassing dat je zowaar de kast in de woonkamer in kunt lopen. Waar vind je dat nou in een benedenwoning in Utrecht?

Vraagprijs € 325.000,–

https://www.gustocasa.nl/woning/utrecht-vleutenseweg-332/

4. Tijmstraat 21

In het leukste stukje van de Bloemenbuurt vind je huisjes uit het begin van de 20e eeuw. Ze ademen sfeer uit. Heb je de open haard al gezien? Beeld je eens in dat je deze aansteekt met koude dagen? Je voelt je er dan direct thuis toch? Maar ook in de zomer is dit een toppertje. In de zon op je eigen dakterras. Geen zin in de volle zon? Vanuit de keuken kom je in de stadstuin, een heerlijke buitenruimte waar het ook in de zomer lekker koel blijft. De keuken en de badkamer zijn netjes en recent vernieuwd. Op de 1e verdieping vind je twee ruime slaapkamers.

Vraagprijs € 375.000,–

https://www.gustocasa.nl/woning/utrecht-tijmstraat-21